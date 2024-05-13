“معا لمستقبل أفضل”.. مؤتمر سعودي بريطاني لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تحتضن الرياض، غد الثلاثاء، مؤتمر مبادرة “معا لمستقبل أفضل”، حيث يشارك نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، و7 وزراء بريطانيين، وعدد من الوزراء السعوديين.

كما يشارك في مؤتمر مبادرة “معا لمستقبل أفضل”، 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير التجارة والاستثمار المتبادل في قطاعات واعدة.

موعد وفعاليات مؤتمر مبادرة “معا لمستقبل أفضل”

ويعقد مؤتمر مبادرة “معا لمستقبل أفضل”، يومي الثلاثاء، والأربعاء، المقبلين، في مركز الملك عبدالله المالي، ويعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

تتضمن فعاليات المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، بمشاركة 127 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص، وتغطي 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، بما في ذلك السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة، والخدمات المالية.

توقيع 6 اتفاقيات في المؤتمر

كما تشهد الفعاليات، توقيع 6 اتفاقيات في مجالات السياحة، والتعليم والتدريب، والتطوير العقاري.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، “إن مؤتمر مبادرة “معا لمستقبل أفضل”، مهم لعقد شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين تواكب المستقبل والإبداع والابتكار، إضافة إلى أنه يتيح للشركات البريطانية فرصة التعرف على التشريعات ذات الصلة ببيئة الأعمال، وعلى التسهيلات والمزايا المحفزة والمشجعة لها لمزاولة أعمالها في المملكة.

وأعلنت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، أن إطلاق العقود المستقبلية الكبرى في الرياض، يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الواسعة المتاحة للشركات البريطانية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الشراكات عبر مختلف القطاعات.

تطوير الشركات في 13 قطاعا حيويا

وفي ذات السياق، أشار وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاقتصادية في 13 قطاعًا حيويًا ومُحتملًا، مما يسهم في تعزيز الابتكار والإبداع في القطاعات المهتمة.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة لمبادرة “معا لمستقبل أفضل” ستقام على مدى 12 شهراً، وتشهد مشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً في المملكة المتحدة؛ لتعزيز الشراكة في القطاعات الواعدة والناشئة.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 300 من رجال الأعمال البريطانيين في هذا الحدث، ضمن الوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء، أوليفر دودن.

وفي يناير، زار الرياض حوالي 30 شركة، ومستثمر بريطاني في مجال التكنولوجيا المالية يأملون في الاستفادة من الإصلاحات في قطاع الخدمات المالية السعودي.

التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والسعودية

وبلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية 12.7 مليار جنيه إسترليني (15.7 مليار دولار) في الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.

لكن إجمالي واردات المملكة المتحدة من المملكة العربية السعودية بلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني فقط في نفس الفترة، بزيادة قدرها 11.5% عن العام السابق.