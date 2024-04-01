رحيل “مشاعل آل مبارك” رائدة العمل التطوعي في المملكة.. من هي؟

نعت المملكة العربية السعودية، مشاعل آل مبارك، من الشخصيات البارزة في مجال العمل التطوعي، وخدمة المجتمع، التي وافتها المنية مساء السبت، بعد صراع مع المرض.

وقد أثارت وفاة مشاعل آل مبارك، موجة من الحزن، والتعاطف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعترف بها الكثيرون كمنارة للعمل التطوعي، والإنساني في المملكة العربية السعودية.

من هي مشاعل آل مبارك؟

بصفتها مديرًا عامًا للإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لعبت آل مبارك دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة العمل التطوعي في جميع أنحاء المملكة.

وولدت مشاعل، في أسرة سعودية تقدر العمل الاجتماعي والخيري، وقد نشأت على حب العطاء والمساهمة في الأعمال التطوعية، وخدمة المجتمع.

كما تلقت تعليمها في المملكة وتخرجت من الجامعة بتفوق، حيث كانت دائمًا مثالًا للطالبة المجتهدة والمبدعة، ثم عملت في العديد من المناصب القيادية في مجال العمل التطوعي.

مسيرتها المهنية اللامعة شهدت توليها مناصب رئيسية، بما في ذلك رئيسة مجلس إدارة جمعية “معاً” التطوعية ،وعضو مجلس إدارة جمعية “إنسان”.

وقد حظيت مساهمات آل مبارك بتقدير واسع النطاق، وحصلت على جوائز مرموقة مثل الشخصية النسائية العربية المتميزة في العمل التطوعي من جامعة الدول العربية، وجائزة الشخصية الاجتماعية المتميزة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية.

تم تكريم آل مبارك لتفانيها في تدريب، وتمكين المتطوعين، حيث عملت كمدربة معتمدة في الحوار والتواصل الفعال من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

إنجازات مشاعل آل مبارك:

– بذلت جهودا حثيثة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وجعلها سلوكًا مستدامًا في المملكة.

– توجت جهودها عبر زيادة عدد المتطوعين في أعمال الحج بالعام الماضي إلى 20 ألف متطوع ومتطوعة.

– قدم المتطوعون أكثر من 1.500.000 ساعة تطوعية.

– أعلنت عن الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز الأفراد والقطاعات المختلفة.

– سعت من خلال الجائزة إلى تحفيز الأفراد والجهات لتفعيل العمل التطوعي، وتشجيع المشاركين على تصميم وتنفيذ مبادرات تطوعية تلبي احتياجات المجتمع.

وأشاد وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي، إلى جانب العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بإسهاماتها الكبيرة في العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وقدم الوزير الراجحي تعازيه لعائلتها، مسلطًا الضوء على دورها كحجر أساس في العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية، داعيًا لها بالسلام الأبدي وتقديرًا لجهودها المتفانية.