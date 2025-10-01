مسار السعودية توقع ونمو العقارية لبيع أرض بـ 220.6 مليون ريال

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) السعودية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية حجز مع شركة نمو الأصول العقارية، ومقرها العاصمة السعودية الرياض، لبيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 3835.31 متر مربع ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة بقيمة بيع متفق عليها تبلغ 220.6 مليون ريال (حوالي 58.6 مليون دولار).

وأوضحت الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لوجهة “مسار” في مكة المكرمة في بيان لها على موقع “تداول السعودية” أن شركة الإنماء تطوير الأول المحدودة (الشركة ذات الغرض الخاص الحافظة لأصول صندوق الإنماء مكة للتطوير الأول والذي تملك شركة أم القرى للتنمية والإعمار جميع وحداته) وقعت اتفاقية حجز لبيع قطعة الأرض لغرض تطوير وحدات فندقية.

وذكرت مسار أنه وفقاً لاتفاقية الحجز، يقوم المستثمر بدفع عربون عن قطعة الأرض مقابل الحجز، ومن المخطط أن يتم توقيع اتفاقية البيع النهائية خلال فترة سريان اتفاقية الحجز.

وأضافت إنه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2025، وتبلغ مدتها 12 شهراً ميلادياً، متوقعةً وجود أثر إيجابي على السيولة ناتج عن استلام مبلغ العربون عند توقيع اتفاقية الحجز، وأثر إيجابي على النتائج المالية عند إتمام عملية البيع أو مع انتهاء مدة اتفاقية الحجز.

وأضافت أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، مبيّنةً أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن.

وشركة نمو الأصول العقارية هي شركة تتخذ من الرياض مقراً لها وتتخصص في التطوير والاستثمار العقاري.