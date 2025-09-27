مراكز الصرافة في السعودية ترتفع إلى 66

ارتفع عدد مراكز الصرافة المرخصة في المملكة العربية السعودية إلى 66 مركزاً بعد موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) على الترخيص لشركة جلوبال إيكستشينج أيه إس كيرنسي سيرفيس المحدودة لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يأتي في إطار سعي “ساما” إلى دعم قطاع الصرافة وتمكينه؛ لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز مستوى الشمول المالي في السعودية، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

وبلغ عدد غير السعوديين في المملكة نحو 15.7 مليون نسمة في منتصف 2024، مما يشكل نحو 44.4 بالمئة من إجمالي عدد سكان المملكة الذي بلغ حينها نحو 35.3 مليون نسمة.

وتقع مسؤولية سلامة القطاع المالي ومدى فاعليته ومستخدمي خدمات النظام والمساهمين فيه على عاتق البنك المركزي السعودي. وحرصًا من البنك على تنظيم مراكز الصرافة كونها جزءًا من منظومة القطاع المالي؛ فقد تم إنشاء شعبة الرقابة على مراكز الصرافة، حيث تختص بالإشراف والرقابة على قطاع الصرافة في المملكة.