“مدارك”.. برنامج سعودي لتطوير صناعة الفضاء في البلاد

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية برنامجا يهدف إلى تمكين وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء.

ويهدف برنامج مدارك، الذي سيستمر في الفترة من 5 مايو/أيار إلى 15 أغسطس/آب بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، إلى بناء مستقبل مستدام للقطاع من خلال الاستفادة من معرفة الشركاء ذوي الخبرة في المجال لتطوير المسارات المهنية للمواطنين السعوديين.

قال المسؤولون السعوديون إن الهدف هو بناء أساس من المعرفة في علوم الفضاء لمساعدة المشاركين في البرنامج على اتخاذ خطواتهم الأولى في رحلتهم لتطوير مهاراتهم ولعب دور في نمو قطاع الفضاء في البلاد.

وقالت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية إن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع جامعة الفضاء الدولية في فرنسا، ومعهد جورجيا للتكنولوجيا، وكلية ثندربيرد للإدارة العالمية في أريزونا، وشركة بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، مع جامعة اليمامة في الرياض كمؤسسة. الشريك التعليمي.

وفقا لوسائل إعلام محلية، سيتم عقد الدورات الشخصية في الرياض وجدة، ولكن سيتمكن المشاركون المسجلون في جميع أنحاء المملكة من الحضور افتراضيا.

وقالت الهيئة إن الخريجين والمهنيين الجدد الذين تم اختيارهم للمشاركة في البرنامج سينضمون إلى أحد المسارات الثلاثة المتخصصة. يستهدف تطوير الأعمال الفضائية ذوي الخبرة في الاستراتيجية وإدارة الأعمال والاقتصاد والقانون.

مسار البيانات والبرمجيات الفضائية مخصص للأشخاص المتخصصين في علوم الكمبيوتر وعلوم البيانات وهندسة البيانات والأمن السيبراني. ومسار هندسة الفضاء مخصص للمؤهلين في التخصصات الهندسية.

وقالت الهيئة إن المتقدمين لبرنامج مدارك يجب أن يكونوا مواطنين سعوديين، وأن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل في مجال ذي صلة، وأن يتقنوا اللغة الإنجليزية، وأن يستوفوا جميع متطلبات التسجيل الأخرى.