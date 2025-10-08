مجلس تنسيقي لمشاريع البنية التحتية في الرياض

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بأمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن تأسيسه للمجلس التنسيقي للبنية التحتية في منطقة الرياض بهدف تعزيز التنسيق ورفع مستوى التكامل بين القطاعات المختلفة واستعراض أداء القطاع وسبل تطويره بما يسهم في رفع كفاءة منظومة البنية التحتية في العاصمة السعودية.

ويأتي تأسيس المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية، برئاسة مركز مشاريع البنية التحتية، وبمشاركة عدد من الجهات الإشرافية والخدمية ومقاولي مشاريع البنية التحتية، إضافةً إلى المختبرات والاستشاريين المعنيين في القطاع، في خطوة؛ تهدف إلى توحيد الجهود، ورفع مستوى التنسيق والموائمة المبكرة، والإسهام في تحقيق استراتيجية المركز ومستهدفاته، الرامية للوصول للتنمية الحضرية المتكاملة في منطقة الرياض.

ويعمل المجلس، على دعم التواصل وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ المبادرات التطويرية المشتركة، ورفع جودة تنفيذ المشاريع، وتحسين كفاءة التنسيق بين جميع القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة.

ويمثل تأسيس المجلس الجديد خطوة استراتيجية نحو ترسيخ حوكمة العمل المشترك، وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة، تعزز من مكانة العاصمة الرياض وتدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.