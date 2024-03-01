“مبادرة القدرات البشرية” في الرياض.. توقيع أكثر من 50 اتفاقية لتعزيز التعاون العالمي المشترك

اختتم مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” أعماله في الرياض، بعدما شهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية، ومذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون العالمي المشترك في تنمية القدرات البشرية.

وشارك مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”، على مدار يومين، أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة، تحدث منهم أكثر من 250 متحدثا في 100 جلسة نقاش، وكلمات رئيسية، وحوار، وتابع بث فعالياته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من مليوني مشاهد.

وأقيم مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج “تنمية القدرات البشرية”، وهو أحد برامج “رؤية 2030“.

أعمال اليوم الثاني لمؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”

انطلقت أعمال اليوم الثاني من مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”، بكلمةٍ رئيسية لوزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أكّد فيها أنّ الاستثمارات تدفع القوى العاملة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، عبر اكتساب مهارات جديدة، وتطوير المواهب.

كما شارك وزير التعليم السعودي، يوسف البنيان في جلسة بعنوان “تسليط الضوء على التعليم”، بمشاركة عدد من وزراء التعليم حول العالم، استعرضوا خلالها محاور عدة، ركزت حول التحديات التي تواجه أصحاب القرار، والمشرعين، في تحديد السياسات التعليمية، لإعادة هيكلة البرامج، والمؤسسات التعليمية، وتطوير الأنظمة التعليمية، في مختلف بلدان العالم.

وبدوره ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، كلمةً رئيسية، قال فيها إن القدرات البشرية والاستثمار فيها جزء حيوي من عمل السعودية، وهي في قلب صناعة السياسات.

وأضاف:” في عصر الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة نشهد نقلة نوعية تشكل تحدياً كبيراً في حياتنا”، مشدداً على أن “الجيل القادم يجب أن يكون جاهزاً بالمعارف، والمهارات”.

نتائج الاستثمار في قطاع التعليم السعودي

ولفت إلى أن الاستثمار الموسع في قطاع التعليم يؤتي بثماره، وأن المملكة تقدمت في عام 2022 في 20 مجالاً في البحث، والتطوير، والتقنية، وكذلك ارتقت 9 مراتب في مجالات مختلفة، وانتقلت إلى المرتبة 31 في ترتيب الجامعات العالمية في 2021، كما أن 7 من الجامعات السعودية كانت في ترتيب شنغهاي للمواد الأكاديمية في 2022.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، المهندس أنس المديفر في جلسة أخرى، إلى أن التقنية تحدث تغييرات كبرى في أسواق العمل، وأننا نعمل على أن يكتسب المواطن السعودي المهارات اللازمة للمنافسة عالمياً، منوهاً بوجود عدد من المبادرات والبرامج السعودية في تنمية القدرات البشرية، تشمل تطوير وإعادة تأهيل المهارات، والاستثمار في تنمية المهارات الشخصية، والرقمية، بما يسهم في توفير قدرات بشرية مرنة قابلة للمنافسة عالمياً.

أبرز الاتفاقيات الموقعة في مؤتمر الرياض

وقد شهد اليوم الثاني لمؤتمر”مبادرة القدرات البشرية”، توقيع عددٍ من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية، حيث أعلنت عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية عن توقيع اتفاقيات، ومذكرات تفاهم رائدة في مجالات تخصصها، ومن أبرزها:

1- مذكرة التفاهم بين برنامج تنمية القدرات البشرية، وشركة لينكد إن، وذلك لدعم السعوديين في تطوير المهارات الشخصية، وتوجيه تخطيطهم المهني.

2- إطلاق وزارة التعليم لـ “التأشيرة التعليمية”.

3- إعلان وكالة الأنباء السعودية عن إنشاء أكاديمية متخصصة، تعمل على تسهيل نقل المعرفة الإعلامية، استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية المتبعة بالتعاون مع سكاي نيوز عربية.

4- اتفاقية جمعت وزارتي التعليم، والاستثمار بالسعودية، وجامعتا أريزونا الأمريكية، ولونغونغ الاسترالية.

وجاءت هذه الاتفاقيات استكمالاً لما شهده اليوم الأول من مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”، من اتفاقيات أخرى، حيث أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر الخريف، استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، والأكاديمية الوطنية للصناعة، كما أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن إنشاء مركز وطني للمناهج كجهة مستقلة تتكامل فيها أدوار القطاعات الحكومية.

كما شهد اليوم الأول من المؤتمر، إعلان مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” عن إطلاق كلية كابسارك للسياسات العامة، لتقديم برامج تعليمية متخصصة في السياسات العامة وقادة المستقبل سنوياً، لتحقيق رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى موقعة بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وجامعة IE، لإطلاق مركز IE في مدينة الرياض، بهدف توفير التدريب المتخصص في ريادة الأعمال، والقيادة، والابتكار، والإبداع، والاستدامة، والمهارات التقنية.

وكان المؤتمر قد شهد مشاركةً دولية واسعة، عبر 4 منصات متنوعة لإثراء الحوار العالمي حول تنمية القدرات البشرية، وهي منصة التحول، ومنصة الاستعداد للمستقبل، ومنصة الحوار، ومنصة النجاح.‎