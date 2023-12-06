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مفتي السعودية: ميزانية المملكة تحمل بشائر الخير والازدهار

تحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، عن الميزانية المعلنة، مشيدا بالتطور الاقتصادي لبلاده.

فريق التحرير by فريق التحرير
مفتي السعودية

وصف الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء ميزانية بلاده بأنها تحمل بشائر الخير والنماء والإزدهار.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024، بعجز متوقع يصل لـ79 مليار ريال، وإيرادات تقدر بنحو 1.172 تريليونا ريال، ومصروفات 1.251 تريليون ريال.

ويرى آل الشيخ أن  الميزانية سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق ما تسعى إليه القيادة الحكيمة نحو تحقيق المستهدفات والوصول إلى ما فيه عز المملكة ومواطنيها.

وأشار آل الشيخ إلى نجاح بلاده في مختلف الاتجاهات سواء كانت الاقتصادية أوالسياسية أوالصناعية وغيرها من القطاعات على المستويين  الدولي والإقليمي.

 وطالب المفتي باستشعار الخيرات و النعم  الموجودة في بلاده والالتفاف حول القيادة، والمساهمة في التنمية والبناء لإعلاء شأن السعودية، في كل القطاعات ومختلف مناحي الحياة، بحسب ما نشرت  وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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