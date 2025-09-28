. .. by . ..

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً بمقدار 78.57 نقطة

البورصة السعودية
مؤشر سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، منخفضاً بمقدار 78.57 نقطة ليصل إلى مستوى 11229.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 255 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 118 شركة.

وكانت أسهم شركات تشب، وسينومي ريتيل، والعبيكان للزجاج، والعربية، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سيسكو القابضة، وجدوى ريت السعودية، والراجحي، والتعمير، وسدافكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(3.35%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والكيميائية، وأنابيب، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسينومي ريتيل، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً بمقدار (5.60) نقاط، ليصل إلى مستوى (25455.54) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من خمسة ملايين سهم.

