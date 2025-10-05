مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات 4.2 مليار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأحد، مرتفعاً بمقدار 32.87 نقطة ليصل إلى مستوى 11528.59 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (248) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (176) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (79) شركة.

وكانت أسهم شركات العبيكان للزجاج، والبحري، والأندية للرياضة، والخليج للتدريب، وأملاك، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سمو، وأسمنت الشمالية، والإعادة السعودية، ونسيج، ودراية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.72%) و(2.58%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والأندية للرياضة، وشمس، وأنابيب، وباتك، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم الأندية للرياضة، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بمقدار (169.63) نقطة، ليصل إلى مستوى (25475.72) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (42) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ستة ملايين سهم.