. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةالأسهم

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات 4.2 مليار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً بمقدار 32.87 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال

. .. by . ..
مؤشر سوق الأسهم السعودية
مؤشر سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأحد، مرتفعاً بمقدار 32.87 نقطة ليصل إلى مستوى 11528.59 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (248) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (176) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (79) شركة.

وكانت أسهم شركات العبيكان للزجاج، والبحري، والأندية للرياضة، والخليج للتدريب، وأملاك، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سمو، وأسمنت الشمالية، والإعادة السعودية، ونسيج، ودراية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.72%) و(2.58%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والأندية للرياضة، وشمس، وأنابيب، وباتك، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم الأندية للرياضة، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بمقدار (169.63) نقطة، ليصل إلى مستوى (25475.72) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (42) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ستة ملايين سهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا