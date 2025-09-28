مؤتمر خاص للحديث عن رؤية القيادة السعودية والتوازن العقاري

يترقب سعوديون وأجانب المؤتمر الصحافي الحكومي الذي ستشهده العاصمة السعودية الرياض يوم الإثنين المقبل للحديث عن التوازن العقاري في المملكة وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق والشفافية والموثوقية ركيزةً للنمو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المؤتمر الصحفي الحكومي سيعقد يوم الإثنين المقبل يستضيف وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن رؤية القيادة ومنطلق التوازن العقاري، وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، والشفافية والموثوقية ركيزةً للنمو.

ويستضيف المؤتمر وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها.

كما يستضيف رئيس الهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد للحديث عن ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويلقي الضوء حول أبرز محاور الأحكام.

وسيجيب المشاركون خلال المؤتمر عن أسئلة الحضور والإعلاميين.

ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

ويأتي ذلك بعد أن بدأت السعودية يوم الخميس الماضي بتطبيق قرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك في وقت تستجيب فيه المملكة لارتفاع الأسعار في ظل التحول الاقتصادي الطموح الذي تشهده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الخميس الماضي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه “بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ اليوم”.

وتنفذ المملكة خطة تحول معروفة باسم رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والرياضة.

وتتضمن الخطة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي تريليون دولار، استثمارات ضخمة في البنية التحتية بما في ذلك مشاريع في الرياض ساهمت في زيادة الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار العقارات السكنية والتجارية.

ووفقاَ لشركة جيه.إل.إل، قفزت إيجارات المنازل المستقلة في العاصمة 13.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، في حين ارتفعت إيجارات الشقق 6.9 بالمئة.

وذكرت شركة نايت فرانك في تقرير لها هذا العام أن أسعار الشقق في الرياض ارتفعت 82 بالمئة تقريبا منذ 2019، في حين قفزت مبيعات المنازل المستقلة 50 بالمئة تقريباً خلال الفترة نفسها.

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس إنه “بدءاً من تاريخ اليوم يتم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد إيجار، وتحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر”.

وأضافت “سيتم فرض غرامة مالية على كل من يخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز مقدار أجرة 12 شهراً للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر”.