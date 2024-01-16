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السعودية أكبر سوق للتقنية في المنطقة بأكثر من 43 مليار دولار

تعرف إلى حصة السعودية من استثمارات رأس المال الجريء بالمنطقة في عام 2023، ونسبة تمكين المرأة في قطاع التقنية.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية أكبر سوق للتقنية في المنطقة بأكثر من 43 مليار دولار
السعودية أكبر سوق للتقنية في المنطقة بأكثر من 43 مليار دولار

قال عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن السعودية ماضية في دورها كقائد دولي مبادر، وفاعل، لإيجاد حلول ابتكارية، وعالمية لخدمة البشرية، وبناء مستقبل مبتكر، ومترابط، في عدة مجالات أبرزها الطاقة، والاستدامة، والصناعة، والصحة العامة، واقتصاديات المستقبل، مشيرا إلى أن السعودية اليوم المركز المحوري للتقنية والابتكار في المنطقة كأكبر سوق للتقنية بأكثر من 43 مليار دولار.

وأضاف السواحة، عضو الوفد السعودي المشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن “رؤية المملكة 2030” تمثل قصة تحول عظيمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

السعودية مركز محوري للتقنية

السعودية أكبر سوق للتقنية في المنطقة بأكثر من 43 مليار دولار

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، أن التحول الذي صنعته “رؤية المملكة 2030″، على مستوى الاقتصاد الرقمي، قاد السعودية، لتكون المركز المحوري للتقنية في المنطقة، وذلك مع نمو نوعي في تمكين المرأة في قطاع الاتصالات والتقنية، يصل اليوم إلى 35%، متجاوزة متوسط الاتحاد الأوروبي، ووادي السليكون، ومجموعة العشرين.

وأكد، أن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في العام 2023، وضعت السعودية، على قمة الهرم كأكبر دولة بالمنطقة تحصل على استثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار، مستحوذة بذلك على أكثر من 50% الاستثمارات التي تم تحقيقها في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وأوضح السواحة، أن مشاركة وفد السعودية، في منتدى “دافوس”، هي بمثابة منصة لإبراز جهود السعودية، والأعمال المبتكرة في مختلف المجالات، بجانب تعزيز التعاون الدولي المشترك نحو التكامل الاقتصادي، من خلال الاستثمار في الاقتصاديات التقنية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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