نهاية 20 عاما من الحظر.. لحوم جنوب أفريقيا تتجه للسعودية

تبدأ المملكة العربية السعودية استيراد منتجات لحوم البقر، والضأن من جنوب أفريقيا كجزء من دفعة استثمارية في الاقتصاد الأكثر تطوراً في القارة.

قال ماثيو كاران، المالك الجزئي لشركة من أكبر منتجي اللحوم بجنوب أفريقيا، إن “إدارة الغذاء والدواء“، في المملكة رفعت حظرًا دام 20 عامًا على واردات اللحوم من جنوب إفريقيا في أغسطس الماضي.. تم الحصول الآن على الموافقات النهائية لبدء شحنات اللحوم الحلال إلى دولة الشرق الأوسط”.

جنوب أفريقيا تبدأ تصدير اللحوم للسعودية

وأوضح كاران في مؤتمر صحفي لمجلس الأعمال بين جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية بجوهانسبرغ الأربعاء: “الخطة هي بدء الصادرات في الأسابيع المقبلة”، وفق تصريحات نقلتها بلومبرغ.

تمتلك المملكة العربية السعودية سوقًا للحوم تبلغ قيمته ملياري دولار، ويعد رفع الحظر، الذي فرضته الرياض بعد تفشي مرض الحمى القلاعية قبل عقدين من الزمن، جزءًا من جهودها لإقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنويع اقتصادها البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، بعيدا عن النفط.

أول بشائر البريكس

والسعودية هي من بين خمس دول انضمت إلى الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في كتلة البريكس في الأول من يناير الجاري، وهو أول توسع للتجمع منذ عام 2010، وأحد أهداف الكتلة هو زيادة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.

وقال ستافروس نيكولاو، رئيس الجانب الجنوب أفريقي في مجلس الأعمال في البلدين، إن المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا هي مجالات أخرى للتعاون المحتمل بين جنوب أفريقيا والسعودية، حيث من المقرر أن تعمل شركة “أسبن”، مع شركات سعودية على منتجات الغدد الصماء، والتخدير.

وأضاف نيكولاو إن التوجه نحو تصدير منتجات لحوم البقر والضأن إلى المملكة العربية السعودية فتح محادثات بشأن منتجات زراعية أخرى بما في ذلك الدواجن.

وفي عام 2022، احتلت السعودية ثاني أكبر سوق تصدير لبريتوريا في المنطقة الخليجية، بعد الإمارات، بإجمالي تجارة ثنائية تتجاوز الـ16.3 مليار ريال (4.3 مليار دولار).

ويشمل التعاون الثنائي بين البلدين مجالات عدة بينها، الصناعات الإلكترونية، والتكنولوجيا، والتعدين، والطاقة المتجددة، والآلات، والأجهزة الميكانيكية، ومنتجات الوقود المعدني، والزيوت المعدنية، والمواد الكيميائية العضوية، وغير العضوية.