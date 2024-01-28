العاصمة المقدسة تطلق “معناً لتكن مكة أجمل” لإزالة الملصقات العشوائية

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة “معاً لتكن مكة أجمل”، بهدف إزالة الملصقات الدعائية والإعلانية العشوائية والمخالفة من على واجهات المحال التجارية والمباني والممتلكات العامة.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز النظافة العامة، والحد من الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام في مكة.

وكانت الأمانة قد نفذت مرحلتين سابقتين من المبادرة، تمثلت الأولى في وضع ملصقات توعوية على السيارات التالفة والمهملة، فيما شملت المرحلة الثانية توزيع منشورات توعوية للحد من إطعام الطيور والحيوانات وإلقاء بقايا الطعام على الأرصفة بطرق عشوائية.

تم تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة في شمال وشرق منطقة العتيبية بمكة المكرمة، وشملت إزالة الملصقات الدعائية والإعلانية العشوائية والمخالفة من على واجهات المحال التجارية والمباني والممتلكات العامة.

وتهدف الأمانة من هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

تحسين المظهر العام للمدينة.

تعزيز النظافة العامة.

الحد من الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام.

توعية المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة والمظهر العام.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام الفاعل في الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومساندة جهود الأمانة في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.