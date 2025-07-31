كليم تظهر براعة التكنولوجيا المالية في قطاع الرعاية الصحية

تقدم حلول كليم Klaim كفاءة عالية في تسريع تحصيل المؤسسات الصحية للمدفوعات من شركات التأمين من خلال آلية مبتكرة توفر السيولة والكفاءة في تحصيل المستحقات من شركات التأمين الصحي. وتحصل المراكز الطبية والمستشفيات خلال 24 ساعة على مستحقاتها من شركات التأمين بدلا من الانتظار لفترات طويلة من الوقت من خلال منصة كليم. وبعد حصول الشركة مؤخرا على تمويل بقيمة 26 مليون دولار أمريكي لتوسيع خدماتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبادر الشركة المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية للرعاية الصحية بتطوير حلول مالية لتعزيز خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتبدأ بإطلاق خدماتها في المملكة العربية السعودية. وفي حوار مع أريبيان بزنس، أكد المتحدث الرسمي للشركة التي تركز على تمكين مقدمي الرعاية الصحية من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسريع مدفوعات مطالباتهم مع شركات التأمين والجهات الحكومية، أن الهدف الرئيسي هو تطوير حل إدارة مطالبات الطرف الثالث (TPA) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي تم تصميمه خصيصًا لسوق المملكة العربية السعودية. هذا الحل يهدف إلى تسريع المدفوعات وتوفير رؤية أوضح لمقدمي الخدمات حول توقيت المدفوعات، مما يسهم في تحسين التدفق النقدي. كما أشار المتحدث إلى أن تأخير السداد في قطاع الرعاية الصحية يمثل تحديًا حقيقيًا، حيث يعاني مقدمو الرعاية الصحية من بطء المدفوعات، مما يؤثر سلبًا على تدفقهم النقدي. وقد تم تصميم نظام كليم لتحليل سلوكيات الدفع وتوقعها، مما يتيح لمقدمي الخدمات إدارة مطالباتهم بشكل أكثر فعالية. ويتابع بالقول إن المملكة العربية السعودية تعد سوقًا جذابة لنمو كليم، حيث تمثل حوالي 70% من سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم تصميم منصة كليم لتتوافق مع اللوائح المحلية وتلبية احتياجات مقدمي الخدمات، مما يسهم في تسريع دورة الإيرادات. وفيما يتعلق بالامتثال للوائح الذكاء الاصطناعي، أكدت الشركة أنها معتمدة من الهيئة السعودية للجودة والسلامة، مما يعزز ثقة مقدمي الخدمات في استخدام حلولها.

تسعى كليم أيضًا إلى تعزيز شراكاتها المحلية، حيث تعتبر “ثروات طويق” شريكًا أساسيًا في دعم توسعها. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بالتكنولوجيا الصحية، تؤكد الشركة على أهمية تقديم حلول فعالة تخفف الضغط المالي على مقدمي الخدمات. وتركز كليم حاليًا على بناء قاعدة قوية مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، مع إمكانية التعاون مع القطاع العام في المستقبل. وتتطلع الشركة إلى تعميق شراكاتها مع الهيئات التنظيمية السعودية وتوسيع منصتها لدعم أهداف التحول في الرعاية الصحية في المملكة. وتعمل كليم على توفير خدماتها المالية لمزودي خدمات الرعاية الصحية من خلال منصة إلكترونية تتولى إدارة المطالبات مع ضمان تقليل النفقات والحد من المتاعب الإدارية.