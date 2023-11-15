“كروز السعودية” تنظم زيارات لجدة التاريخية

زار أكثر من 900 سائح، قدموا على متن رحلات “كروز السعودية”، منطقة البلد بجدة التاريخية، خلال هذا الأسبوع، ضمن جهود برنامج جدة التاريخية “البلد”، ومشروع كروز السعودية، للتعريف بتراث المنطقة التاريخية، واكتشاف ثقافة وطبيعة المملكة العربية السعودية، حيث تعد المنطقة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

استكشاف جدة التاريخية

واطلع السائحون، خلال زيارتهم، على المقومات السياحية الطبيعية والثقافية والتراثية للمنطقة، وشملت جولتهم، مباني وأروقة وحارات جدة القديمة وأسواقها المزدحمة وشوارعها الضيقة المتعرجة المشهورة بمحال بيع الحرف اليدوية التقليدية والتوابل والمنسوجات، إضافة إلى المتاحف التراثية.

كما استمع الزوار، حسب وكالة الأنباء السعودية، إلى شرح للكثير من الصور التاريخية التي تبين حضارة، وتاريخ مدينة جدة، بجانب عرض عددا من الخرائط للمدينة على مر المراحل الزمنية المختلفة.

وتعكس هذه الزيارات أهمية التعاون السياحي، بين المناطق السياحية في المملكة، ومشاريعها، بما يوفر تجربة غنية واستثنائية للزوار، ويساهم في دعم النمو المتسارع للقطاع السياحي في المملكة.

مشروع الرحلات البحرية

ويعد مشروع كروز السعودية للرحلات البحرية، هو أحد مشروعات صندوق الاستثمارات السعودية لدعم قطاع السياحة البحرية في المملكة.

وأوضحت “كروز السعودية” أن هذا التعاون له دور هام في تحقيق أهداف “كروز السعودية” الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية 2030 للمملكة، وذلك من خلال:

– استقبال 1.3 مليون زائر عبر السفن السياحية “الكروز” بحلول عام 2035.

– توفير 50 ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة ضمن منظومة الرحلات البحرية السياحية المتكاملة.

وتستهدف رؤية 2030 للمملكة، تطوير قطاع السياحة ليشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، واستقبال 100 مليون زائر سنويا.