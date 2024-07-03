أول مشروع من نوعه.. السعودية تنتج كربونات الكالسيوم النقية بنسبة 97%

أعلنت الهيئة السعودية للمياه، عن استخدام تكنولوجيا متقدمة لتعظيم استخدام المنتجات الثانوية لمصنع الإسمنت (الرماد المتطاير) ورجيع مياه التحلية، بهدف إنتاج كربونات الكالسيوم عالية النقاء بنسبة نقاء 97%.

ويساهم مشروع إنتاج كربونات الكالسيوم عالية النقاء، وهو الأول من نوعه في العالم الذي يستخدم هذه التكنولوجيا، في الحفاظ على البيئة، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، ويتوافق مع أهداف المبادرة السعودية الخضراء من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية.

كربونات الكالسيوم أحد ثمار شراكة السعودية وكوريا الجنوبية

ويعد مشروع استخراج كربونات الكالسيوم عنصرا أساسيا في تقنية “الصفر رجيع ملحي”، والتي تعد جزءا من استراتيجية الهيئة السعودية للمياه لتعظيم استخدام المياه المالحة في أنظمة الإنتاج التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الذراع التشغيلي للهيئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتتضمن العملية، دمج المنتجات الثانوية الضارة لمصانع الأسمنت مع رجيع مياه التحلية، مما يؤدي إلى الابتكار البيئي، وتطوير التقنيات التي تدعم الاقتصاد المستدام.

والمشروع هو نتيجة شراكة بحثية بين معهد ابتكار تقنيات المياه وتطوير الأبحاث الذراع البحثي للهيئة السعودية للمياه، ومجموعة تاكيونج الكورية الجنوبية، والجامعة الوطنية الكورية.

وتضمنت الشراكة تعاونا وثيقا في التصميم الهندسي، والبحث، ودراسات الجدوى.

وتم تصنيع الوحدة التجريبية في كوريا الجنوبية عام 2023، وخضعت لاختبارات تشغيلية مكثفة لمدة 6 أشهر، مما أكد أدائها الأمثل.

1.5 مليار ريال إضافة للناتج المحلي بحلول 2030

وتهدف الهيئة السعودية للمياه، إلى إضافة ما يصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 من خلال استخراج المعادن الثمينة، والأملاح من مرجيع المياه المالحة، وإنتاج مياه محلاة عالية الجودة صالحة للشرب.

كما أنها تنطوي على استخلاص البروم عالي النقاء، وكلوريد الصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكبريتات الكالسيوم، في مراحل مختلفة.

وتُستخدم هذه المنتجات في صناعات النفط والغاز، والأدوية، والبناء، والأغذية، والصناعات الكيماوية.