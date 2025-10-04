قواعد جديدة لبطاقات الائتمان في السعودية

أعلنت “البنوك السعودية” عن نشر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) بهدف تعزيز حماية العملاء وضبط العلاقة بين الجهات المصدرة للبطاقات والعملاء وضمان استقرار التعاملات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتتضمن القواعد الجديدة بحسب الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، مساء أمس الجمعة، ما يلي:

– إتاحة جميع خيارات السداد للعملاء، وعدم إلزامهم بسداد الحد الأدنى فقط.

– لا يحق للجهة المصدرة لبطاقة الائتمان زيادة كلفة الأجل المتفق عليها مع العميل نتيجة تأخيره في السداد أو التعثر، ويجوز للجهة المصدرة فرض رسوم سداد متأخر وفقاً للضوابط الواردة في قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان.

– ابتداءً من تاريخ 25/03/1447 هـ الموافق 17/09/2025 م، لا يحق للجهة المصدرة لبطاقة الائتمان احتساب كلفة أجل يومية على عمليات السحب النقدي أو التحويل أو شحن المحافظ الإلكترونية، إلا بعد منحك فترة سماح لا تقل عن 25 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب.

– تخضع عمليات شحن المحافظ الإلكترونية للحد الأقصى المتاح من السحب النقدي من قبل الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان، بما لا يتجاوز 30 بالمئة من الحد الائتماني للبطاقة.

– منع تغيير مزايا العروض الترويجية قبل انتهاء مدتها، مع إشعار العميل قبل 14 يوماً.

– عدم احتساب رسوم سنوية إلا بعد تفعيل البطاقة، مع إمكانية إلغائها خلال 90 يوماً في حال عدم التفعيل.

– إشعار العميل بموعد الرسوم السنوية مسبقاً، مع حقه في إلغاء البطاقة دون رسوم خلال تلك المدة.

وأوضحت اللجنة أن سريان هذه القواعد يبدأ يوم الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول 2025، الموافق 25 ربيع الأول 1447هـ، في خطوة تعزز الشفافية وحماية المستفيدين في قطاع البطاقات الائتمانية.

ويؤكد دور لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التزامها بإيصال هذه التحديثات بوضوح إلى العملاء، ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الوعي المصرفي وتمكين الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً.