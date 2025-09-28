في أي الشركات السعودية يستثمر الأجانب؟

أظهر تقرير حديث أن ملكيات المستثمرين الأجانب تجاوزت 15 بالمئة في 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسة بنهاية تداول يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي لتبلغ استثماراتهم أكثر من 7 مليارات ريال (حوالي 1.9 مليار دولار) في 11 شركة بصدارة الراجحي بحوالي 55 مليار ريال (حوالي 14.6 مليار دولار).

وقال تقرير صحيفة “الاقتصادية” السعودية إن ذلك يأتي في الوقت الذي تتجه فيه هيئة السوق المالية السعودية للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات بما يتجاوز 50 بالمئة بحسب تصريح لأحد أعضاء مجلس إدارتها.

وتشمل استثمارات الأجانب المشار إليها جميع ملكياتهم في الشركات السعودية ماعدا ملكيات المستثمر الأجنبي الاستراتيجي.

ويدعم القرار الأخير دخول سيولة أجنبية ضخمة مع تخفيف القيود وزيادة وزن المؤشر في مؤشرات الأسواق الناشئة، فيما قدر بنك جي بي مورجان التدفقات بأكثر من 10 مليارات دولار.

وتتراوح ملكيات الأجانب في الشركات العشرة الأعلى تملكاً بين 15.1 و24.5 بالمئة بصدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات السعودية.

وتتجاوز حصص الأجانب من بين الشركات العشرة 20% في خمس شركات منها البابطين، شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والتعاونية أقدم شركة تأمين في السعودية، وشركة رسن للتأمين، وشركة الزامل للصناعة، فيما الشركات الخمس الأخرى بين 15 و20 بالمئة وهم الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، والبنك الأهلي، بوبا العربية للتأمين التعاوني، بدجت لتأجير السيارات، وسيسكو.

وكانت الأسهم السعودية ارتفعت خلال مطلع تعاملات جلسة يوم الأربعاء الماضي بنحو 4.6 بالمئة، والتي تعادل 500 نقطة، ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 11375 نقطة للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي.

الاستثمارات بالقيمة

تتركز 66 بالمئة من استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسة في 11 شركة قيادية بملكيات قيمتها 234 مليار ريال.

وأظهر تقرير الصحيفة تصدر مصرف الراجحي، أكبر بنوك السعودية من حيث القيمة السوقية، إذ كان الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية من بين الشركات المدرجة، مع استقطابه 15.5 بالمئة من إجمالي التدفقات 55 مليار ريال، عبر ملكيتهم 14.58 بالمئة من المصرف.

وجاءت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، ثاني أكبر الاستثمارات بنحو 39 مليار ريال، حيث يملك الأجانب 0.64 بالمئة من الشركة، ثم الأهلي، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، باستثمارات 36 مليار ريال، في ظل تملكهم 17.49 بالمئة من أسهم البنك.

وبلغت إجمالي حصص الأجانب في الأسهم الثلاث الأكبر وزنا في مؤشر تاسي نحو 37 بالمئة من استثماراتهم في السوق.

أكبر 10 استثمارات بالقيمة

ضمت قائمة أكبر 11 استثمار أجنبي أربعة بنوك وشركتي اتصالات هما الشركة السعودية للاتصالات (إس تي سي) وشركة موبايلي وشركتين بتروكيماويات هما الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة وسابك للمغذيات.

وجاءت الشركات المكملة للعشر على التوالي حسب قيمة الاستثمار كلاً من معادن، وإس تي سي، وسابك، موبايلي، وبنك الرياض، والبنك الأول، وسابك للمغذيات، وعلم.

استثمارات مليارية

بخلاف أكبر 11 استثماراً، يستثمر الأجانب أكثر من مليار ريال في 31 شركة وبنك، أضخمها أكوا باور ومصرف الإنماء والبنك العربي بقرابة 7 مليارات ريال (حوالي 1.8 مليار دولار) لكلاً منهم، وأقلها سال والأبحاث والإعلام بما يتجاوز المليار ريال.

ولم يستثمر الأجانب في البنوك العشر المدرجة جميعاً فقط، بل جاءت هذه البنوك ضمن أكبر 26 استثمار أجنبي في السوق، أقلها بنك الاستثمار بـ 1.8 مليار ريال (حوالي 480 مليون دولار).

البورصة السعودية ترتفع لأعلى مستوى في 5 سنوات

شهدت الأسهم السعودية، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاعاً حاداً بعد أنباء أفادت بأن هيئة السوق المالية تدرس السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة.

وصعد المؤشر السعودي 5.1 بالمئة ليسجل أكبر مكاسب يومية في أكثر من خمس سنوات مدفوعاً بصعود القطاعات على نطاق واسع بعدما قالت بلومبرج نيوز إن هيئة السوق المالية تقترب من تخفيف القيود التي تضع حدا أقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند 49 بالمئة.

وتوقعت وكالة رويترز أن تؤدي هذه الخطوة إلى جذب تدفقات أجنبية جديدة على أكبر بورصة في المنطقة.