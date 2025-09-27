فتح باب الشركات لتشغيل المركبات ذاتية القيادة في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، اليوم السبت، عن بدء استقبال طلبات الشركات الراغبة في الانضمام إلى نموذج عمل لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، وذلك في إطار جهودها لفتح باب الاستثمار في هذا المجال والتوسع في تطبيق وتطوير منظومة ذكية وآمنة لقطاع النقل في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا الإعلان يأتي امتداداً للمرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة التي أطلقتها الهيئة خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الرياض، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تماشياً مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030.

وأكّدت الهيئة التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية أن هذه الخطوة تمكن الشركات المحلية والعالمية في دخول مجال المركبات ذاتية القيادة، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات سيتم من خلال نموذج إلكتروني، الذي يشترط على المتقدمين تعبئة “وثيقة التقديم” عبر رمز الاستجابة السريع “باركود” بما يتيح من خلاله تقييم الطلبات من قبل الهيئة وفق معايير فنية محددة ودقيقة.

ودعت الهيئة الشركات الراغبة في تشغيل المركبات ذاتية القيادة، بإمكانية تعبئته نموذج الطلب من خلال الرابط الإلكتروني التالي: (https://www.tga.gov.sa/SharedFile/e5ab3cfd-46f5-45df-9fe9-488376a5b3ed) ومن ثم إرساله إلى بريد الهيئة (Email: [email protected]).

يذكر أن الهيئة العامة للنقل، تعمل بشكل مستمر على دعم وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، وفتح المجال أمام التقنيات المتقدمة الذكية، التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المدن، وتعزيز استدامة خدمات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، إلى جانب تبني أحدث الابتكارات التقنية في هذا القطاع الحيوي، للإسهام في الارتقاء بنموه مستقبلاً.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر دشن، في يوليو/تموز الماضي، المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة في العاصمة الرياض. وقالت مصادر سعودية إنّ المركبات ذاتية القيادة في تلك المرحلة تعمل ضمن بيئة تشغيلية واقعية تغطي مطار الملك خالد الدولي وعدداً من المواقع الحيوية في مدينة الرياض، وتشمل طرقاً سريعة ووجهات مختارة في وسط المدينة.