فريق التحرير by فريق التحرير

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فائض الميزان التجاري السعودي يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر بدعم من تراجع الواردات ونمو إعادة التصدير

ويُعزى الانخفاض في إجمالي الصادرات بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات النفطية بنسبة 7.9% على أساس سنوي، ما يعكس تأثيرات تقلبات أسعار النفط والإنتاج على الإيرادات النفطية للمملكة.

فريق التحرير by فريق التحرير

سجل الميزان التجاري السعودي خلال شهر فبراير فائضاً هو الأعلى منذ 10 أشهر، مدفوعاً بانخفاض كبير في قيمة الواردات، والتي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2023، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.

وعلى الرغم من تراجع إجمالي الصادرات بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن الصادرات غير النفطية شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 14.3%، مدفوعة بنشاط قوي في عمليات إعادة التصدير.

فائض الميزان التجاري السعودي يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر بدعم من تراجع الواردات ونمو إعادة التصدير

ويُعزى الانخفاض في إجمالي الصادرات بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات النفطية بنسبة 7.9% على أساس سنوي، ما يعكس تأثيرات تقلبات أسعار النفط والإنتاج على الإيرادات النفطية للمملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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