أكثر من 1300 حديقة وموقع للاحتفال.. استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال عيد الفطر المبارك

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تكثف مختلف المناطق والأمانات في المملكة العربية السعودية استعداداتها لاستقبال العيد، حيث تُقام فعاليات متنوعة تهدف إلى تهيئة الأجواء الاحتفالية وإدخال البهجة والسرور على المواطنين والمقيمين.

وتتنوع فعاليات العيد بين عروض شعبية وفولكلورية ومسابقات ومسرح الطفل، بالإضافة إلى تزيين الشوارع والميادين بالمجسمات والزينة والإضاءات.

استعدادات أمانة منطقة الرياض لعيد الفطر

وفي هذا السياق، خصصت أمانة منطقة الرياض 28 موقعًا للاحتفال بعيد الفطر، موزعة على مختلف أحياء المدينة، وتشمل هذه المواقع الحدائق والمنتزهات والجوامع.

وستنظم الأمانة العديد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ومن أهم الحدائق والجوامع التي ستشتمل هذه الفاعليات، حديقة أكاسيا بحي النهضة، الكناري، النقاء بحي المروج، قرطبة العامة، الحوراء بحي الرمال، المونسية، الحجيلاء بحي المهدية، الربيع الشرقي، الأحمدية الثالثة، الذياب، الانشراح، منتزه القادسية، السمح، منتزه الأمير عبدالعزيز بن عياف، السويدي، أبي ذر الغفاري، الندوة، الهدا، حي الملك سلمان، بالإضافة إلى جوامع العواد، ذو النورين، المسلم، المرشد، العز بن عبدالسلام، الغزي، القفاري، العجلان، أم عبدالله.

استعدادات أمانة منطقة القصيم

وأنهت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً ببلدية محافظة الشماسية، استعداداتها لعيد الفطر المبارك.

وتشمل هذه الاستعدادات تزيين الشوارع والمواقع الرئيسة في المحافظة والمراكز التابعة لها بتركيب المجسمات والفوانيس المضاءة، ووضع الزينة على أعمدة الإنارة.

كما ستشارك البلدية في ليلة العيد، من خلال تقديم هدايا للأطفال والمواطنين والمقيمين.

استعدادات أمانة منطقة الباحة

أعدت أمانة منطقة الباحة أكثر من 60 فعالية للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وستقام هذه الفعاليات في 135 منتزهًا وحديقةً وساحة بلدية على مستوى المنطقة.

وتشمل العروض الشعبية والفولكلورية والمسابقات ومسرح الطفل والأزياء التنكرية، ومهرجان الأسر المنتجة وعربات الأطعمة المتنقلة، ومسيرة الخيول العربية، ومسيرة الدبابات، واستعراض السيارات الكلاسيكية، بالإضافة إلى فعالية الألعاب النارية.

ستُطلق الأمانة أيضًا حزمة من المبادرات المجتمعية خلال إجازة العيد، مثل معايدة الأهالي والأطفال وتوزيع الهدايا وباقات الورود على مرتادي المنتزهات والأماكن العامة، وزيارة المرضى المنومين في المستشفيات وذوي الإعاقة، ومعايدة الجهات الأمنية.

استعدادات أمانة الطائف

كما أعلنت أمانة محافظة الطائف عن استكمال استعداداتها لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك في 3 مواقع مختلفة من المحافظة: منتزه الردف، ومنتزه الملك عبدالله، وحديقة السنابل.

وستستمر الفعاليات المسائية على مدى 3 أيام، وتشمل عروضًا فلكلورية، ومسابقات ثقافية، وفعاليات للأسرة والطفل، ونشاطات ترفيهية وترويحية، وقامت بتزيين وإنارة الميادين والساحات والشوارع والطرق الرئيسة، وتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة، ومسارات رياضة المشي.

كثفت فرق الأمانة جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة، ورفعت درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضعت برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها.

جهزت الأمانة كافة الحدائق والمتنزهات العامة والمواقع السياحية في الشفا والهدا والسيل الكبير والصغير وجنوب الطائف، وسيتم تنفيذ برنامج للنظافة والصحة العامة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للأهالي والزوار.

واستعدت أيضًا أمانة المنطقة الشرقية، وهيأت العديد من الخدمات السياحية والبلدية في مدن ومحافظات المنطقة استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وتشمل الخدمات تجهيز 979 حديقة عامة وساحة، و18 متنزهًا عامًا، و14 واجهة بحرية، و213 مضمار مشي.

كما كثفت الأمانة أعمال صيانة المسطحات الخضراء وتنسيق الأشجار، وزراعة أكثر من مليوني زهرة، وتركيب أكثر من 30 من المجسمات الجمالية، وصيانة النوافير، وتشغيل 11 نافورة في مدينة الدمام.

وتم تركيب لوحات إرشادية في الحدائق والكورنيش تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين، وذلك للحفاظ على سلامتهم وإتاحة الاستمتاع لجميع الزائرين.