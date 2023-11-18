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عودة لبس الكمامة في المسجد الحرام بتوصية من الأمن العام

أصدرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية دليلاً توجيهيًا يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالكمامات القماشية. يتضمن هذا الدليل تعليمات حول كيفية صنع الكمامات واختيار النسيج المناسب وطريقة ارتدائها وتنظيفها، بالإضافة إلى توضيح الأشخاص الذين يجب عدم استخدامها.

فريق التحرير by فريق التحرير
لبس الكمامة في الحرم

أوصى الأمن العام السعودي المعتمرين والزوار بضرورة لبس الكمامة داخل المسجد الحرام.

ونشر اليوم السبت حساب إمارة مكة المكرمة تغريدة عبر منصة أكس أعلن فيها توصية الأمن العام في المملكة بارتداء الكمامة داخل المسجد الحرام للوقاية من انتقال الأمراض.

وتأتي التوصية بعد قرابة شهر من تأكيد الأمن العام وتحديداً يوم 22 من أكتوبر الماضي على، أهمية ارتداء زوّار المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال الأمن العام عبر أكس أن لبس الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما يحمي من انتقال الأمراض.

أصدرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية دليلاً توجيهيًا يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالكمامات القماشية. يتضمن هذا الدليل تعليمات حول كيفية صنع الكمامات واختيار النسيج المناسب وطريقة ارتدائها وتنظيفها، بالإضافة إلى توضيح الأشخاص الذين يجب عدم استخدامها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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