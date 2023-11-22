فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تبدأ استقبال طلبات ترخيص خدمة حجاج الخارج

تسهم زيادة عدد الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى تلبية احتياجات وتطلعات الحجاج القادمين من كل مكان.

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لخدمة حجاج “الخارج” عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج عايض الغوينم أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التنافسية في تقديم خدمات متميزة لحجاج الخارج، وتوسيع نطاق قائمة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج المقبل.

وتستمر الوزارة باستقبال الطلبات حتى الـ5 من ديسمبر القادم، عبر المنصة المخصصة :https://ehaj.haj.gov.sa، وذلك في إطار التزام الوزارة برفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق التنافسية الفعّالة في هذا السياق.

كما ستسهم زيادة عدد الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى تحقيق هذه الأهداف وتلبية احتياجات وتطلعات الحجاج القادمين من كل مكان.

ويمكن للشركات الراغبة الحصول على ترخيص تقديم خدمات لحجاج الخارج عبر المنصة الإلكترونية.

ويشترط على هذه الشركات تقديم طلباتها بموجب الإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن وفق تصنيف كمي ونوعي يشمل قائمة الخدمات المطلوبة من الشركات التي توفر جميع جوانب راحة وسلامة الحجاج، كالإقامة، والإعاشة، والنقل، وكل مايتعلق بالاحتياجات الخاصة للحجاج.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...