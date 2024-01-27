طقس بارد ورياح نشطة على معظم مناطق السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية عبر تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، والرياض خاصة الجنوبية.

سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المملكة

يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك

فيما ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز).

حركة الرياح على البحر الأحمر والخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

ضباب على منطقة جازان

حذر المركز الوطني للأرصاد من تكوّن ضباب على منطقة جازان، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على محافظات الدائر بني مال، والحرث، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية ورياحاً تصل سرعتها إلى (40- 49) كيلومتراً /ساعة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.