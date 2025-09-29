. .. by . ..

طرح فرص استثمارية لدعم الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم بالرياض

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرص استثمارية في منطقة الرياض لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الإثنين، أربعة فرص استثمارية في منطقة الرياض لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى جانب التوسع في التعاون مع القطاع الخاص والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الفرص الاستثمارية تأتي على مساحة إجمالية تبلغ 350 ألف متر مربع، وتشمل ثلاث فرص بمحافظة الخرج لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء على مساحة (100 ألف متر مربع لكل فرصة، وتتضمن القطعة رقم 15، والقطعة رقم 17 وينتهي التقديم عليهما بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بالإضافة إلى القطعة رقم (16، وينتهي التقديم عليها بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وأخيراً طرح فرصة استثمارية رابعة لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء قطعة رقم (19) بمحافظة الزلفي على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع.

 وأضافت أن آخر موعد لاستلام العروض لهذه الفرصة، هو يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ودّعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الحصول على هذه الفرص الاستثمارية، للاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص“، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].

