ضبط مستودع لتصنيع السجائر الإلكترونية المخالفة والمزورة في السعودية

ضبطت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، حديثاً، مستودعاً يعمل بطريقة غير نظامية لتصنيع مكونات السجائر الإلكترونية يضم كميات من المواد الخام ومعدات تصنيع وعبوات تحمل علامات تجارية عالمية مزورة.

وشملت المضبوطات، بحسب وكالة الأنباء السعودية، مواد كيماوية وأجزاء إلكترونية وأدوات تستخدم في تصنيع السجائر الإلكترونية وتزوير العلامات التجارية، إضافة إلى عينات أُرسلت للفحوص المخبرية للتأكد من مستوى خطورتها وعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأكدت أمانة منطقة الرياض استمرارها في تنفيذ الحملات الرقابية الميدانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لحماية الصحة العامة، وضمان التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات.

وأوضحت الأمانة أن قنوات البلاغات عبر تطبيق “مدينتي” تسهم في سرعة التدخل الميداني، مشيرة إلى أن تعاون السكان يمثل شراكة فاعلة تعزز حماية المجتمع وتضمن جودة الخدمات، بما يحقق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة ورؤية الأمانة في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة.

وانتعش سوق السجائر الإلكترونية في السعودية وراجت السيجارة الإلكترونية في أوساط عموم الشباب الخليجي، خلال السنوات القليلة الماضية، وتفننت الشركات المصنعة لها لجذب اهتمام الشباب، وتنوعت من حيث الشكل ومادة الصنع، وأيضاً من حيث النكهات.