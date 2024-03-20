السعودية توافق على فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على اتفاقية مقر يتم بموجبها إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص السعودية على تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم جهودها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وسيقوم المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض بدور محوري في تعزيز انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، وتوثيق العلاقات مع السلطات في بلدان المنطقة، والمساعدة على توسيع نطاق أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيعمل المكتب الإقليمي على تعزيز التعاون بين المملكة وصندوق النقد في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك دعم جهود المملكة في تنويع اقتصادها و تحقيق استراتيجية رؤية 2030.

وسيعمل المكتب الإقليمي على توسيع نطاق أنشطة صندوق النقد الدولي في مجال تنمية القدرات، بما في ذلك تقديم برامج تدريبية وورش عمل لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها في مجال إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية.