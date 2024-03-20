فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربية

السعودية توافق على فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

يعد إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض خطوة هامة تعكس حرص السعودية على تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية ودعم جهودها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية توافق على فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على اتفاقية مقر يتم بموجبها إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص السعودية على تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم جهودها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وسيقوم المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض بدور محوري في تعزيز انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، وتوثيق العلاقات مع السلطات في بلدان المنطقة، والمساعدة على توسيع نطاق أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيعمل المكتب الإقليمي على تعزيز التعاون بين المملكة وصندوق النقد في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك دعم جهود المملكة في تنويع اقتصادها و تحقيق استراتيجية رؤية 2030.

وسيعمل المكتب الإقليمي على توسيع نطاق أنشطة صندوق النقد الدولي في مجال تنمية القدرات، بما في ذلك تقديم برامج تدريبية وورش عمل لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها في مجال إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...