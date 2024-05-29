صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط للاستحواذ على”دالتكس” المصرية

يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حاليا محادثات لشراء حصة أقلية في شركة “دالتكس” الزراعية المصرية عبر زيادة رأس المال.

مفاوضات صندوق الاستثمارات العامة السعودي المبدئية

ولا تزال المحادثات بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة “دالتكس”، في مراحلها الأولى، ولم يصل الجانبان إلى اتفاق أو يوقعا العقود، وفق ما نقلته جريدة المال المصرية عن مصادر لم تسمها.

وبحسب التقرير، فإنه في حال التوصل إلى اتفاق وإتمام الاستحواذ، ستستخدم “دالتكس”، عائدات الصفقة في تمويل توسعات الشركة، وصادراتها من مستلزمات الإنتاج.

شركة “دالتكس” من كبار المصدرين للبطاطس المصرية

وتعمل شركة “دالتكس”، في السوق المصرية منذ عام 1964، ورسخت مكانتها باعتبارها من ” كبار المصدرين للبطاطس المصرية، وجهة متكاملة تدير عملياتها عبر كل أجزاء سلسلة القيمة الزراعية.

وتقدم مجموعة “إي إف جي هيرميس”، المشورة المالية لشركة “دالتكس”، في الصفقة المحتملة، بينما يقدم مكتبا “معتوق بسيوني”، و”حناوي للمحاماة وأدسيرو – راجي سليمان ومشاركوه”، المشورة القانونية.

توسعات أخرى للصندوق

قدمت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عرضا للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من شركة “سيرا” للتعليم المدرجة بالبورصة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر.