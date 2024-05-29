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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط للاستحواذ على”دالتكس” المصرية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يخطط لتوسعات في السوق المصري، في قطاع الزراعة، والتعليم.

فريق التحرير by فريق التحرير
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط للاستحواذ على حصة في "دالتكس" المصرية
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط للاستحواذ على حصة في "دالتكس" المصرية

يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حاليا محادثات لشراء حصة أقلية في شركة “دالتكس” الزراعية المصرية عبر زيادة رأس المال.

مفاوضات صندوق الاستثمارات العامة السعودي المبدئية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط للاستحواذ على حصة في "دالتكس" المصرية

ولا تزال المحادثات بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة “دالتكس”، في مراحلها الأولى، ولم يصل الجانبان إلى اتفاق أو يوقعا العقود، وفق ما نقلته جريدة المال المصرية عن مصادر لم تسمها.

وبحسب التقرير، فإنه في حال التوصل إلى اتفاق وإتمام الاستحواذ، ستستخدم “دالتكس”، عائدات الصفقة في تمويل توسعات الشركة، وصادراتها من مستلزمات الإنتاج.

شركة “دالتكس” من كبار المصدرين للبطاطس المصرية

وتعمل شركة “دالتكس”، في السوق المصرية منذ عام 1964، ورسخت مكانتها باعتبارها من ” كبار المصدرين للبطاطس المصرية، وجهة متكاملة تدير عملياتها عبر كل أجزاء سلسلة القيمة الزراعية.

وتقدم مجموعة “إي إف جي هيرميس”، المشورة المالية لشركة “دالتكس”، في الصفقة المحتملة، بينما يقدم مكتبا “معتوق بسيوني”، و”حناوي للمحاماة وأدسيرو – راجي سليمان ومشاركوه”، المشورة القانونية.

توسعات أخرى للصندوق

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط للاستحواذ على حصة في "دالتكس" المصرية

قدمت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عرضا للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من شركة “سيرا” للتعليم المدرجة بالبورصة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...