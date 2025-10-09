صندوق الاستثمارات العامة يعتزم طرح سايت للأمن السيبراني للاكتتاب

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادي السعودي، طرح عام أولي لشركته التابعة للأمن السيبراني وهي الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) في البورصة السعودية، حسب ما نقلت تقارير صحفية. وتنتعش الطروحات العامة الأولية في السعودية، التي تقود زخم الاكتتابات في منطقة الخليج هذا العام في وقت تتوسع فيه قطاعات اقتصادية بعيدة عن النفط تماشيا مع خطط المملكة لتنويع اقتصادها وتعويض تراجع أسعار النفط وهي خطة يقودها صندوق الاستثمارات العامة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن نية الصندوق لطرح شركة سايت في البورصة، لكن لم يصدر قرار رسمي بهذا بعد. وعين الصندوق السيادي السعودي، مورغان ستانلي وشركة الرياض المالية مستشارين للطرح العام الأولي المزمع، ويُتوقع تنفيذ الإدراج العام المقبل. وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت في مايو/أيار الماضي، نقلاً عن مصدر مطلع، أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس طرح شركة سايت المملوكة له بالكامل للاكتتاب العام. وأضافت الوكالة الأمركية حينها أن بنوكاً عديدة تلقت طلبات لتقديم عروض للمشاركة في الطرح المحتمل لشركة سايت، وأن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم بعد تحديد حجم أو توقيت الطرح. وتأسست الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) في العام 2017، وتقدّم خدمات تقنية متنوّعة تشمل الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتكامل الأنظمة.