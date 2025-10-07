صندوق الاستثمارات السعودي.. أول سندات خضراء باليورو

(رويترز) – قال مصدر ووثيقة مصرفية اطلعت علها رويترز إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في السعودية، عين بنوكاً لإدارة أول طرح له لسندات خضراء مقومة باليورو.

ويأتي الطرح في إطار تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التحول الاقتصادي للمملكة مع استهداف خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول العام 2060.

وأظهرت الوثيقة أن الصندوق، الذي يدير أصولاً تقارب قيمتها تريليون دولار، عين بنوك كريدي أجريكول وجيه.بي مورجان وسوسيتيه جنرال لترتيب اتصالات مع المستثمرين بدءاً من أمس الاثنين. ولم يصدر بعد أي تعليق من الصندوق.

والسندات الخضراء أدوات دين تخصَص حصيلتها لمشاريع بيئية أو مستدامة.

ودخل الصندوق سوق أدوات الدين الخضراء في العام 2022، وأصدر منذ ذلك الحين عدة سندات مقومة بالدولار ضمن “إطار عمل للتمويل الأخضر” خاص به، والذي نشره على موقعه في عام 2022 أيضاً.

ووفق الإطار، يمكن توجيه العائدات لمشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المستدامة، بما في ذلك مشاريع شركاته التابعة والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 2021 عن هدف الوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول 2060.