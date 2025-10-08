صندوق استثماري بـ2 مليار لإطلاق سكن للمهنيين والطلاب في السعودية

أعلنت كل من شركة مجد للاستثمار وشركة سمو للاستثمارات العالمية ومجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب عن الإطلاق الرسمي لشركة ديديكيتد هاوسينغ وهي شراكة استراتيجية بتمويل مبدئي يبلغ 2 مليار ريال بهدف تقديم نموذج مبتكر لمفهوم السكن المشترك للمهنيين والطلاب في السعودية.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تتطلّع الشركة لتكون رائدة في هذا القطاع، حيث ستعمل على تطوير وإدارة مجتمعات سكنية متكاملة للأجيال المستقبلية في المملكة العربية السعودية.

وتجمع هذه الشراكة بين ثلاث جهات في مجالات الاستثمار، والتطوير العقاري، والتشغيل، والابتكار لإرساء معايير جديدة في السوق.

مجتمعات مصممة خصيصاً لجيل جديد

تأسّست شركة ديديكيتد هاوسينغ لتلبية الطلب المتزايد على البيئات السكنية عالية الجودة وميسورة التكلفة التي تعزّز حسّ الانتماء إلى المجتمع وتراعي أنماط حياة المهنيين في بداية مسيرتهم المهنية، والطلاب الجامعيين، وسكان المدن المتنقّلين يومياً على الطرقات. وقد أطلقت الشركة علامتين تجاريتين متميّزتين في المملكة، علامة إربن ليفينغ (URBN Living) المصمّمة للمهنيين وعلامة ذا ميرياد (The Myriad) العالمية الحائزة على جوائز والمصمّمة للطلاب.

تواكب علامة “إربن ليفينغ” الطلب المتنامي على سكن عصري وميسور التكلفة يتميّز بالمرونة والتصميم المدروس ويخاطب تطلّعات المهنيين الشباب. وتركّز هذه المجتمعات على أسلوب الحياة، والتواصل الاجتماعي، والراحة، حيث تقدّم تجربة تتجاوز مفهوم الإقامة التقليدية وترفع سقف المعايير بفضل الخدمات المتميّزة والتصميم العصري.

أمّا “ذا ميرياد”، فهي علامة تجارية رائدة في مجال سكن الطلاب تقدّم أسلوب حياة متمحور حول الطالب واحتياجاته وتجربة معيشية فريدة من نوعها تدمج القيم الثقافية والتقاليد الأصيلة لمنطقة الخليج. ومن خلال المزيج المميّز الذي تقدّمه ما بين الوحدات السكنية عالية الجودة والمساحات المجتمعية النابضة بالحياة والجدول الحافل بالأنشطة الأكاديمية والفعاليات الاجتماعية على مدار العام، تحقّق العلامة توازنًا مثاليًا بين العلم والترفيه. وتتميّز “ذا ميرياد” ببيئة آمنة ومحفّزة تساعد الطلاب على العيش بسلام والتعلّم والنجاح على الصعيدين الأكاديمي والشخصي، لا سيّما أنّها تقدّم غرفًا مصمّمة بعناية ومجهّزة للكامل.

وتعيد العلامتان التجاريتان معاً تعريف مفهوم الضيافة السكنية، وقد أثبتتا نجاحهما في مختلف أنحاء العالم. وكمرحلة أولى، تعتزم شركة ديديكيتد هاوسينغ إطلاق أكثر من 5 آلاف سرير، مع طموح للتوسّع إلى 20 ألف سرير بحلول العام 2030 في مختلف أنحاء المملكة.

وقال فيك راو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب “نحن لا نبني منازل فحسب، بل نوفر أماكن يشعر فيها الناس بالانتماء الحقيقي. ما نقدّمه فريد من نوعه، حيث نمزج بين معايير الضيافة وجودة السكن، ونحقّق التوازن بين القدرة على تحمّل التكاليف والتصميم الذكي والحياة المجتمعية النابضة، وكل ذلك بما يتماشى مع تطلّعات جيل اليوم”.

وقال عبد الرحمن بن عايض القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمارات العالمية “تمثّل هذه الشراكة إنجازًا مهمًا للمملكة ومساهمة مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. فاستقطاب شركة رائدة عالميًا في قطاع السكن المشترك، مثل مجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب، يؤكد قدرة المملكة على جذب الخبرات العالمية المتميّزة. كما يعزّز هذا التعاون أهدافنا لتحسين جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد، وترسيخ معايير جديدة لبناء المجتمعات في المنطقة”.

وأضاف محمود الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة مجد للاستثمار “على الصعيد الاستثماري، يعكس هذا المشروع ثقتنا الراسخة في السوق السعودي وآفاق نموه الواعدة على المدى الطويل. فنحن ملتزمون بالمشاريع التي تحقّق أثراً اقتصادياً ملموساً وقيمة استثنائية للمقيمين. ويجسّد هذا التعاون مزيجاً فريداً من الخبرة العالمية، والتصميم المستدام، والعوائد المجزية، ما يشكل معادلة قوية لمستقبل قطاع الإسكان في المملكة”.

رؤية استراتيجية مدعومة بخبرة لا مثيل لها

تقوم شركة ديديكيتد هاوسينغ على شراكة قوية بين التطوير والتشغيل والاستثمار، حيث تجمع بين شركة سمو للاستثمارات العالمية وشركة مجد للاستثمار وما تتمتّعان به من خبرة محلية واسعة وقدرة على الوصول إلى مواقع استراتيجية وبين مجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب التي تمتلك سجلًا حافلًا بالجوائز والنجاحات في مجال تطوير وتشغيل المجتمعات السكنية المشتركة للطلاب. ويثمر هذا التعاون عن منصة متكاملة قادرة على التوسّع وتملك ما يكفي من الخبرات والقدرات لقيادة قطاع السكن المشترك في المملكة.

نبذة عن شركة مجد للاستثمار

شركة مجد للاستثمار هي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير، تأسست لإدارة أصول عائلة المجدوعي. تمتلك مجد حضورًا واسعاً عبر الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتؤدي دوراً رئيسياً في مختلف فئات الأصول والقطاعات. وتتمتّع الشركة بخبرة واسعة في الأسهم الخاصة، حيث تركّز على الاستحواذ على حصص استراتيجية في شركات واعدة لتعزيز القيمة على المدى الطويل، وتتبنّى نهجًا فعّالًا في إدارة الاستثمارات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، إلى جانب استثمارات متنوّعة في القطاع العقاري. ويعكس هذا التنوّع التزام مجد ببناء محفظة قوية ومتوازنة تحقّق النمو المستدام. وتلتزم مجد بمبادئ الاستثمار المسؤول وتسعى إلى تحقيق الازدهار للأجيال القادمة.

نبذة عن شركة سمو للاستثمارات العالمية

تُعدّ شركة سمو للاستثمارات العالمية (SGI) من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، وتضمّ محفظتها 60 مليون متر مربع من الأراضي قيد التطوير ومشاريع تفوق تكلفتها الإجمالية 30 مليار ريال. تأسست عام 2007 وتتمتّع بخبرة تقارب عقدين في تطوير بيئات حضرية متكاملة في المملكة. وتقود شركة سمو للاستثمارات العالمية جهود المجموعة في التخطيط الرئيسي وتنفيذ مشاريع سكنية وتجارية ومتعدّدة الاستخدامات على نطاق واسع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما تملك الشركة واحدة من أبرز منصات التسويق والوساطة العقارية في المملكة، وقد سهّلت مبيعات تجاوزت قيمتها 44 مليار ريال سعودي منذ عام 2020، مما يثبت قدراتها الشاملة في التطوير والتسويق.

نبذة عن مجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب

ستراتيجيك هاوسينج جروب (SHG) هي مجموعة دولية متخصّصة في تطوير وتشغيل مجتمعات سكن الطلاب والسكن المشترك الحائزة على جوائز. وفيما تضمّ وحداتها السكنية أكثر من 7 آلاف مقيم حتّى تاريخه، تقدّم المجموعة مستوى غير مسبوق من الخبرة في تطوير وتشغيل المشاريع السكنية بأسلوب حياة عصري. وتُعرف علاماتها التجارية، مثل “ذا ميرياد” (The Myriad) و”إربن ليفينغ” (URBN Living) عالميًا بتركيزها على المجتمع والتجربة والتميّز، حيث تحقّق باستمرار معدلات إشغال ورضا مرتفعة. وقد أبرمت مجموعة ستراتيجيك هاوسينج جروب شراكة تشغيلية مع شركة أست ليفينغ (Asset Living) التي تُعدّ من أكبر شركات إدارة العقارات في الولايات المتحدة وتدير أكثر من 45 ألف وحدة لسكن الطلاب والعائلات والسكن المشترك.