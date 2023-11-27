تقديم موعد صرف معاش “الضمان الاجتماعي” في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الاثنين، عن تقديم موعد صرف معاش الدفعة 24 لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر حساب “الضمان الاجتماعي والتمكين” الرسمي على موقع التواصل “إكس” (تويتر سابقا)، أن موعد صرف معاش الدفعة 24 لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مضافا إليه دعم الحقيبة المدرسية، سيكون الخميس المقبل 30 نوفمبر 2023.

وتم تقديم موعد الصرف الرسمي المعتاد، وهو اليوم الأول من الشهر الميلادي، بسبب تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع.

تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة (24). pic.twitter.com/lHUDivpySO — الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 27, 2023

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيانات سابقة، أن الحصول على دعم الحقيبة المدرسية، مرتبط بحالة الابن أو الابنة في نظام “نور”، وليس بالبيانات المسجلة على منصة الضمان الاجتماعي المطور.

زيادة معاشات الضمان الاجتماعي

وأضافت الوزارة، أن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بدأت من الدفعة الـ23، والتي تم صرفها في أول الشهر الجاري، حسب الأمر الملكي، وتم تحديد قيمة الزيادة كالتالي:

العائل: 1320 ريالا بدلا من 1100 ريال سعودي.

التابع: 660 ريالا بدلا من 550 ريالا سعوديا.