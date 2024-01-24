6.33 مليون برميل.. ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر

وصلت صادرات النفط السعودي في شهر نوفمبر الماضي، إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر مسجلة ثالث زيادة على التوالي، وفقا للبيانات الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”.

وتعتمد بيانات مبادرة “جودي” على ما تقدمه الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” من أرقام صادرات النفط، وبيانات إنتاج النفط شهرية إلى “جودي” والتي تنشرها بدورها على موقعها الإلكتروني.

ارتفاع صادرات النفط السعودي

وارتفعت صادرات السعودية من النفط، إلى نحو 6.336 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر من العام الماضي، من مستوى صادرات النفط السعودي البالغ نحو 6.297 مليون برميل يوميا خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، وتشير هذه البيانات إلى زيادة تقدر بنحو 39 ألف برميل يوميا على أساس شهري، في صادرات السعودية من النفط.

وكان مستوى صادرات النفط السعودي عند مستوى 5.75 مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر 2023.

حجم إنتاج النفط السعودي

فيما انخفض حجم إنتاج النفط في السعودية خلال شهر نوفمبر 2023، بنحو 1.4%، ليصل حجم إنتاج النفط في السعودية خلال شهر نوفمبر إلى مستوى 8.818 مليون برميل يوميا.

ونهاية شهر نوفمبر 2023، اتفقت الدول الأعضاء في تحالف “أوبك+” على البدء في خفض إنتاج النفط بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في بداية عام 2024 بقيادة السعودية المستمرة في خفضها الطوعي.

وتشير بيانات شهر نوفمبر الصادرة عن “جودي”، إلى تراجع معدلات تكرير النفط السعودي الخام في المصافي السعودية بمقدار 0.027 مليون برميل يوميا ليصل إلى 2.089 مليون برميل يوميا.

وأشارت البيانات إلى الانخفاض في حرق النفط الخام بمقدار نحو 30 ألف برميل يوميا ليصل المعدل الحالي إلى 501 ألف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات “جودي” تراجع إنتاج السعودية من النفط الخام إلى 8.94 مليون برميل يوميا في أكتوبر، مقارنة بـ 8.98 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

أسعار النفط اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار النفط، في نهاية تعاملات الثلاثاء، بعد تركيز المتعاملين على زيادة الإنتاج في أجزاء من أمريكا، وليبيا، والنرويج، أكثر من تركيزهم على مخاطر الحربين في الشرق الأوسط، وأوروبا على الإمدادات.

وهبط خام برنت 51 سنتا، أي 0.6%، ليبلغ عند التسوية 79.55 دولار للبرميل.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 74.37 دولار للبرميل عند التسوية.

وقالت هيئة خطوط أنابيب النفط، إن الإنتاج استؤنف جزئيا، في نورث داكوتا، ثالث أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، وذبك بعد توقفه بسبب موجة برد قارس.

وأضافت، لكن الإنتاج لا يزال منخفضا بنحو 300 ألف برميل يوميا عن مستواه المعتاد.

وتتلقى أسعار النفط، الدعم من تصاعد الصراعات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تأثير الطقس الحاد على إنتاج النفط الأمريكي، وفقا لما نقلته رويترز عن ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي.