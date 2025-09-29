شروط جديدة لطعام الأطفال خارج منازلهم في السعودية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، حديثاً، عن مسودة اللائحة الفنية للوجبات الغذائية المخصصة للأطفال في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل في عموم المملكة العربية السعودية.

وأظهرت المسودة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم الإثنين، أنه يجب الإفصاح عن السعرات الحرارية على قوائم الطعام المخصصة للأطفال، ويجب توسيم الوجبة بالمدة الزمنية اللازمة من النشاط البدني لحرق السعرات الحرارية للوجبة الغذائية بأيقونة دالة على رياضة المشي.

كما يجب الإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، ويجب الالتزام بمتطلبات العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي، والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم ومحلات بيع العصير وغيرها من المنشآت الغذائية.

الأغذية والمشروبات

يجب أن لا يتم تقديم المشروبات المحلاة مع الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال، ويمكن تقديم العصائر الطبيعية والطازجة أو الحليب أو اللبن غير المنكه أو الماء كخيار لمشروب افتراضي مع الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال.

ويمكن للمنشأة الغذائية تقديم حصة واحدة على الأقل من الفواكه والخضراوات ضمن الوجبة المقدمة للأطفال.

التسويق والإعلان

أظهرت اللائحة أنه يجب أن لا يتم استخدام الشخصيات الكرتونية أو الخيالية أو الرموز الجاذبة للأطفال في تسويق الوجبات الغذائية المخصصة للأطفال سواء داخل المنشأة أو عبر الإعلانات والمنصات الرقمية، ويمكن تقديم الهدايا أو الألعاب الترويجية كحافز لشراء الوجبات المخصصة للأطفال التي لا تتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية من (الدهون، الدهون المشبعة، الصوديوم والسكر المضاف) النسب التالية، تتجاوز الدهون الكلية أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو ألا تتجاوز الدهون المشبعة أكثر من 10 بالمئة من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو ألا يتجاوز السكر المضاف أكثر من 5 بالمئة من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو ألا يتجاوز الصوديوم أكثر من 400 مليغرام لكل حصة غذائية.

وتمنع المسودة الإعلان عن الوجبات الغذائية التي يتجاوز فيها محتوى العناصر الغذائية من (الدهون، الدهون المشبعة، الصوديوم والسكر المضاف) ما يلي: الدهون الكلية أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو الدهون المشبعة أكثر من 10 بالمئة من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو السكر المضاف أكثر من 5 بالمئة من إجمالي الطاقة لكل 100 غرام أو 100 مل من المنتج، أو الصوديوم أكثر من 400 مليغرام لكل حصة غذائية.

قوائم الطعام

يجب أن تضع المنشأة عبارة “يحتاج الأطفال من هم في سن 4-13 من (1200 – 1500) سعرة حرارية في المتوسط يومياً وتختلف الاحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص إلى آخر” على قوائم الطعام المخصصة للأطفال الرئيسية والخارجية في جميع الصفحات الورقية، كما يجب أن تعرض بطريقة واضحة وأن تكون في الواجهة الأمامية إذا كانت قائمة الطعام غير ورقية (مثل، قائمة الطعام الإلكترونية، أو عند أماكن طلب الوجبات الخاصة بالسيارات)، كما يجب أن تعرض بحجم خط، ونوع، ولون مماثل لما كتبت به أصناف الطعام في القائمة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء طرحت، مؤخراً، مسودة اللائحة الفنية للوجبات الغذائية المخصصة للأطفال في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل في منصة “استطلاع” لأخذ آراء العموم.

ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع يوم 10 نوفمبر/تشرين الأول المقبل.