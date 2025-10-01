. .. by . ..

شركة سعودية في مصر تتعرض لمحاولة اختراق

أعلنت شركة سعودية عن تعرضها لمحاولة اختراق سيبرانية في إحدى شركاتها الفرعية في مصر

شركة البابطين
شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات السعودية، اليوم الأربعاء، عن تعرضها لمحاولة اختراق سيبرانية في إحدى شركاتها الفرعية في مصر.

وذكرت شركة البابطين في بيان أن فريق الأمن السيبراني لديها قد لاحظ وجود محاولة اختراق على أحد خوادم إحدى الشركات الفرعية في جمهورية مصر العربية، وبناءً عليه قد تم البدء في تنفيذ سلسلة البروتوكولات الأمنية السيبرانية المعتمدة والإجراءات الاحترازية لجميع خوادم الشركة الأم والشركات التابعة.

وأوضحت “تبين تعرض أحد الخوادم الفرعية لإحدى الشركات في جمهورية مصر العربية لعملية اختراق”.

والخادم الذي وقع عليه الهجوم هو خادم فرعي غير رئيسي يستخدم كقاعدة بيانات احتياطية غير أساسية.

وأكدت أن “هذا الاختراق لم يكن له أي تأثير على بيانات أو أعمال الشركة نظراً لأن الخادم الفرعي الذي تم اختراقه غير مرتبط بالشركة الأم وجميع شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتمد الشركة الأم على خوادم رئيسية داخل المملكة”.

وتأسست شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مصر في العام 1999، وتوفر شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مصر الدعم الفني والمنتجات التي تخدم شركات الهندسة والإنشاءات، وتقوم الشركة بتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة والنفط والغاز داخل مصر، وكذلك أسواق التصدير.

