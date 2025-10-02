شركات كبرى تشتري ناديي الشباب والرياض

أكدت صحيفة سعودية اليوم الخميس أن نادي الشباب ونادي الرياض، ومقرهما العاصمة السعودية الرياض، أتمّا بشكل رسمي إجراءات بيع كامل الحصص الإدارية والمالية لشركات كبرى دون الإفصاح عن أسمائها.

وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية نقلاً عن مصادرها إن المفاوضات بين الأطراف استمرت خلال الفترة الماضية بسرية تامة حتى وصلت إلى الصيغة النهائية، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة.

ووصفت الصحيفة هذه الصفقات بـ “المنعطف المهم” في مسار استثمار القطاع الرياضي، بما يتوافق مع خطط التحول التي تستهدفها وزارة الرياضة السعودية، ويُنتظر أن تفتح الباب أمام نقلة نوعية في البنية الإدارية والمالية للناديين المعنيين، وسط توقعات بأن تنعكس الصفقة بشكل مباشر على فرق كرة القدم، من خلال تدعيمها بلاعبين وصفقات مؤثرة في سوق الانتقالات القادمة”.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، يوم 24 يوليو/تموز، عن تخصيص أول ثلاثة أندية رياضية سعودية، عبر الطرح العام، وهي أندية: (الأنصار، والخلود، والزلفي)، وانتقال ملكيتها إلى جهات استثمارية، وذلك بعد أن تم الإعلان في أغسطس/آب 2024 عن طرح ستة أندية للتخصيص، وهي: (الأنصار، والأخدود، والخلود، والزلفي، والعروبة، والنهضة)، ضمن المسار الثاني لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وجاء الإعلان عن تخصيص الأندية الثلاثة، بعد استكمالها الإجراءات النظامية، وقيام المركز الوطني للتخصيص بالإجراءات اللازمة لتأسيس شركات الأندية، لنقل ملكيتها للملاك الجدد، حيث ستنتقل ملكية نادي الزلفي إلى شركة “نجوم السلام”، فيما ستنتقل ملكية نادي الخلود إلى شركة “Harburg Group”، وستنتقل ملكية نادي الأنصار إلى شركة “عودة البلادي وأبناؤه”.

وأوضحت وزارة الرياضة حينها أنه قد تم الانتهاء من فترة استقبال العروض المقدمة للاستحواذ على نادي النهضة، بعد أن طلبت الجهات الاستثمارية تمديد فترة التقديم، حيث يجري حاليًا دراسة هذه العروض، فيما لم تستوف باقي الجهات الراغبة في الاستثمار بناديي (الأخدود والعروبة) الإجراءات والشروط اللازمة للاستحواذ عليها، إذ تحرص الوزارة على ضمان نجاح عملية التخصيص، والتأكد أن العروض المقدمة تخدم مصالح الأندية ومستقبلها الرياضي، وتسهم في تقديم نماذج متطورة، وتحقق الأهداف الاستراتيجية للمشروع.

ومرت عملية التخصيص بمراحل عدة بداية من استقبال الرغبات وطلبات التأهيل، ومراجعة تلك الطلبات، ثم مرحلة استقبال العروض الفنية والمالية من الجهات الاستثمارية المؤهلة، مرورًا بمرحلة تقييم العروض واختيار الأفضل منها، وانتهاءً بالإعلان عن النتائج.

وأعلنت الوزارة، آنذاك، عن فتح المجال لاستقبال طلبات الاهتمام من الجهات الاستثمارية التي ترغب في الاستحواذ على أي من الأندية الرياضية السعودية الأخرى، وذلك عبر الرابط التالي في موقع وزارة الرياضة: https://mos.ksaforms.com/ ، على أن يتم بعد ذلك دراسة جاهزية النادي أولاً، ثم دراسة العروض المقدمة من الجهات الاستثمارية، وأخيراً مرحلة طرح النادي للمنافسة العامة.

ويأتي ذلك تجسيداً للخطوات التي تمت خلال السنوات الماضية، والتي عملت فيها وزارة الرياضة على رفع كفاءة الأداء وتطوير الحوكمة المالية والإدارية للأندية الرياضية، من خلال برامج ومشاريع نوعية، والعمل على تعزيز الشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، بما يسهم في بناء قطاع رياضي احترافي وتنافسي، يحقق الأهداف في رؤية السعودية 2030.