سوق الشوكولاتة في السعودية.. توقعات واعدة بدعم جيل الألفيةو Z

يشهد سوق الشوكولاتة في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً، مدفوعاً بارتفاع الدخل المتاح وتغير التفضيلات.

ويفضل المستهلكون الحلويات اليومية بأسعار معقولة، والشوكولاتة الفاخرة، خاصة خلال مواسم الهدايا، وبينما تهيمن العلامات التجارية المستوردة على سوق الشوكولاتة، فإن الإنتاج المحلي آخذ في الازدياد.

توقعات نمو سوق الشوكولاتة في السعودية

وفقًا لأحدث أبحاث تحليل الصناعة التي أجرتها Astute Analytica، من المتوقع أن يصل سوق الشوكولاتة في المملكة العربية السعودية إلى 1.564 مليار دولار بحلول عام 2032، ارتفاعًا من 1.020 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.86% خلال الفترة المتوقعة 2024-2032.

ويقدم سوق الشوكولاتة، في المملكة العربية السعودية مشهدًا مليئًا بالفرص، مما يدل على إمكانات نمو مذهلة.

وباعتبارها أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل أكثر من 30% من الاستهلاك، تشهد المملكة العربية السعودية زيادة سنوية بنسبة 5.5% في الطلب على الشوكولاتة.

ويشير هذا النمو، الذي يغذيه ارتفاع الدخل المتاح، والتوسع الحضري السريع، وزيادة الوعي بالفوائد الصحية، إلى إمكانيات توسع كبيرة، خاصة بالنظر إلى أن نصيب الفرد الحالي من الاستهلاك البالغ 1.5 كيلوجرام سنويا يترك مجالا كبيرا للنمو مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 كيلوجرام.

وسيجد المستثمرون سوقًا ديناميكيًا تتشكل من خلال التفضيلات المتطورة.

ماذا يفضل المستهلك السعودي من الشوكولاتة

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ويُظهر المستهلك السعودي ميلًا واضحًا لتجارب الشوكولاتة الفاخرة، والحرفية، ويتجلى ذلك في النمو بنسبة 15٪ في هذا القطاع.

ويسلط هذا الاتجاه، إلى جانب زيادة المبيعات بنسبة 20% المنسوبة إلى حملات التسويق الرقمي، الضوء على قاعدة المستهلكين المتحمسين للابتكار والمتقبلين لسرد العلامات التجارية المتطورة.

كما أن الشعبية المتزايدة للشوكولاتة الداكنة (التي تنمو بنسبة 8٪ سنويًا) تؤكد أيضًا على السوق الذي يسعى إلى التقاطع بين التساهل والرفاهية.

في حين أن الشركات العالمية العملاقة مثل مارس، ومونديليز، ونستله تمتلك حصة كبيرة في السوق، فإن المشهد السعودي يمثل ساحة تنافسية للعلامات التجارية المحلية، والعالمية الطموحة.

واردات الشوكولاتة في السعودية

تظهر واردات الشوكولاتة إلى سوق الشوكولاتة بالمملكة العربية السعودية وجودًا كبيرًا في السوق، حيث وصلت إلى 33.200 طن في السنوات الأخيرة.

ويُترجم هذا الحجم من الواردات إلى ما قيمته 677 مليون دولار في عام 2022، مما يضع المملكة العربية السعودية في المرتبة 13 كأكبر مستورد للشوكولاتة على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بمصادر الاستيراد، تبرز الإمارات العربية المتحدة، وروسيا، وتركيا، كموردين رئيسيين لواردات الشوكولاتة إلى المملكة العربية السعودية. في عام 2022، كانت أهم مصادر واردات الشوكولاتة للمملكة العربية السعودية، هي الإمارات العربية المتحدة (179 مليون دولار)، وهولندا (80.7 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (77.1 مليون دولار)، ومصر (59.4 مليون دولار)، وإيطاليا (56.1 مليون دولار).

شوكولاتة الحليب.. قلب صناعة الحلويات في المملكة

وفي سوق الشوكولاتة بالمملكة العربية السعودية، تحتل شوكولاتة الحليب مكانة هامة، حيث تستحوذ على 38% من حصة إيرادات السوق.

وتنبع هذه الهيمنة جزئيًا من فوائدها الصحية المتصورة، حيث توفر شوكولاتة الحليب المعادن الأساسية مثل الحديد، والنحاس، والبوتاسيوم، والمنغنيز، للمستهلكين السعوديين.

تكشف اتجاهات المستهلكين أن المستهلكين من جيل الألفية، والجيل Z في المملكة العربية السعودية يزيدون الطلب على شوكولاتة الحليب الفاخرة والحرفية، مما يؤدي إلى نمو بنسبة 15% في مبيعات شوكولاتة الحليب الفاخرة.

وقد شهدت العلامات التجارية التي تستفيد بشكل فعال من المنصات الرقمية، وخاصة إنستغرام، زيادة بنسبة 20٪ في مبيعات شوكولاتة الحليب داخل المملكة العربية السعودية.

الشوكولاتة التقليدية تستحوذ على 67.5% من السوق السعودي

تاريخيًا، كانت الشوكولاتة التقليدية هي الرائدة بلا شك في سوق الشوكولاتة السعودية.

وهذه الشوكولاتة، المصنعة دون التركيز على المكونات العضوية، تمتلك حاليًا حصة سوقية كبيرة تبلغ 67.50%.

وتنبع هذه الهيمنة من طرق إنتاج الشوكولاتة السعودية التقليدية، حيث تشكل حبوب الكاكاو الكاملة المحمصة قاعدة المنتج.

وتمثل هذه الحبوب، التي غالبا ما يتم الحصول عليها من دول غرب أفريقيا، نسبة مذهلة تبلغ 41.61% من السوق ويتم تحويلها إلى أنواع مختلفة من الشوكولاتة داخل المملكة.

الشوكولاتة منخفضة السعر تحظى بشعبية كبيرة

وفي عام 2023، استحوذت الشوكولاتة منخفضة الأسعار على حصة كبيرة تبلغ 48.51% من سوق الشوكولاتة في المملكة العربية السعودية، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على الخيارات ذات الأسعار المعقولة داخل السوق الشامل.

وتنبع هذه الشعبية من عدة عوامل، بما في ذلك معدلات استهلاك الشوكولاتة المرتفعة في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح الخيارات ذات الأسعار المعقولة الاستمتاع بها بشكل منتظم.