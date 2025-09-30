سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11502 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بمقدار 68.79 نقطة ليصل إلى مستوى 11502.97 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (394 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (164 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 83 شركة.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وكيان السعودية، ويو سي آي سي، والعبيكان للزجاج، وتشب، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات السيف غاليري، ومبكو، والأبحاث والإعلام، وريدان، وأنابيب الشرق، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.65% و3.45%، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 45.12 نقطة، ليصل إلى مستوى (25472.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من خمسة ملايين سهم.