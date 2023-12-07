تحطمت طائرة عسكرية شرق المملكة اليوم ومقتل طاقمها أثناء قيامها في مهمة تدريبية روتينية، هذا الحادث يأتي بعد حادث مماثل لمقاتلة من الطراز ذاته بجنوب المملكة، أسفر أيضا عن مقتل طاقمها.

و أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، في بيان رسمي لها، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، ومقتل طاقمهاحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.



وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي.

#بيان | سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف-15 اس ايه» أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها الجوي. pic.twitter.com/RzzQyOTFyp — وزارة الدفاع (@modgovksa) December 7, 2023