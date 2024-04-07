الأعلى منذ 14 عامًا.. ارتفاع حجم المخزون المائي للسدود السعودية

كشفت بيانات حكومية سعودية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حجم مخزونات المياه في بحيرات السدود إلى نحو 829 مليون م3، وذلك حتى يوم 4 أبريل الجاري، “25 رمضان”.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية فإن هذا المخزون يعد الأعلى منذ البدء في عمليات القياس والتي انطلقت عام 2010.

ويأتي هذا الارتفاع في مخزون مياه بحيرات السدود نتيجة إلى الحالة المطرية الربيعية التي أثرت على معظم المناطق في المملكة العربية لسعودية ولمدة 10 أيام متواصلة بداية من 27 مارس حتى الجمعة 5 أبريل 2024، وفقا لما أوضحته الوزارة.

وأشارت بيانات وزارة الزراعة في السعودية إلى أن جريان السيول في أودية المناطق الغربية والجنوبية الغربية والعاصمة الرياض، كان من بين أسباب ارتفاع مخزون مياه السدود.

وحصدت بحيرات السدود نحو 243 مليون م3، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الأحد.

وأشارت “واس” إلى ارتفاع حجم المخزون المائي في بحيرات السدود إلى نحو829 مليون م3، وهو أعلى حجم مخزون مائي في بحيرات السدود منذ بداية قياس المخزون عام 2010.

وبحسب تقرير الشبكة الهيدرولوجي وآبار المراقبة السنوي لعام 2023، الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فإن متوسط هطول الأمطار في السعودية سجّل مستوىً قياسيًّا خلال عام 2023.

ووفقا التقرير أن متوسط هطول الأمطار بلغ نحو 106 ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022، والذي بلغ نحو 91 ملم، وما تم رصده خلال 40عامًا، والمقدر بنحو 103 ملم.