فريق التحرير

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سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27-12-2023

واصل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، الإستقرار في مختلف أعيرة المعدن النفيس مع ارتفاع طفيف في سعر الذهب عالميا.

فريق التحرير
سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27-12-2023
سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27-12-2023

واصل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، الإستقرار في مختلف أعيرة المعدن النفيس مع ارتفاع طفيف في سعر الذهب عالميا.

وحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر، يأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، مع صعود سعر الذهب العالمى.

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في السعودية  27-12-2023

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27-12-2023

سعر الذهب عيار 24 في السعودية الأربعاء 27-12-2023

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 248.60 ريال (66.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 217.53 ريال (58.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 186.45 ريال (49.72 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,731 ريال (2,062 دولار).

سعر كيلو الذهب في السعودية

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 248,596 ريال (66,292 دولار).

يشار أن أسعار الذهب في السعودية اليوم تتغير على مدار الساعة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كما أنها تختلف داخل محلات الذهب حسب المصنعية.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 27-12-2023

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء في ظل حجم تداول ضعيف وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام، وفقا لوكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 2078.20 دولار للأوقية.

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