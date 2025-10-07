ساما: موافقة الداخلية لفتح الحسابات البنكية للوافدين

شدد البنك المركزي السعودي (ساما)، حديثاً، على البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية أنه لن تفتح حسابات بنكية للوافدين الحاملين لجوازات سفر سعودية بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي.

واشترط البنك المركزي السعودية، وفقاً لتحديثات قواعد الحسابات البنكية، إضافة وثيقة هوية زائر، فقد على كافة البنوك والمصارف العاملة في السعودية، ضرورة إنشاء سجل إلكتروني خاص بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن بحد أدنى البيانات التالية “الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة أو هوية زائر، حسب أولوية اللغة (العربية والإنجليزية واللاتينية)، وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدوّن الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول”.

وثائق ومعلومات

تضمنت المعلومات أيضاً على “الجنسية، رقم هوية الإقامة أو زائر وتاريخ سريانها، والعنوان الوطني في حال الإقامة، أو عنوان السكن في المملكة وبلد الزائر في حال الزيارة، وبيانات التواصل، وجهة العمل إن وجدت”.

وأظهرت أنه لمن يحملون بطاقات إقامة ذات خمس سنوات صادرة لبعض أفراد القبائل، فيدوّن الاسم الوارد فيها كاملاً ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.

واشترط البنك المركزي السعودي على البنوك إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي، مع تجميد حساباتهم عند انتهاء سريان وثائقهم، وتشمل الوثائق “الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووثيقة الإقامة أو هوية زائر للوافدين الأجانب، والبطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين”.

وكان البنك المركزي السعودي أعلن مساء الأحد الماضي عن اعتماد وثيقة “هوية زائر” عند فتح الحساب البنكي لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة وذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المحدثة.

واعتمد ساما وثيقة “هوية زائر” عند فتح الحساب البنكي لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المحدثة.

وتصدر وزارة الداخلية هذه الهوية من منصة أبشر إثباتاً رسمياً لزائري المملكة العربية السعودية، ويمكن التحقق من صحتها واستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة.

ويعد توجيه البنك المركزي السعودي باعتماد “هوية زائر” مُمكناً للبنوك والمصارف من فتح الحسابات البنكية لشرائح جديدة من العملاء، وتحسين تجربة الزائرين للخدمات البنكية المقدمة لهم أثناء وجودهم داخل المملكة.

ويأتي تحديث البنك المركزي السعودي لقواعد الحسابات البنكية ضمن سلسلة من تحديثات دورية على هذه القواعد؛ للمواءمة مع التطورات التنظيمية، وتسهيلاً لإجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها، وتعزيزاً لمبدأ الشمول المالي، إلى جانب دعم مبادرات التحول الرقمي في الخدمات البنكية، وتحسين تجربة العميل.

ويأتي توجيه البنك المركزي باعتماد هوية زائر، وهي وثيقة تصدرها وزارة الداخلية، بهدف تمكين البنوك والمصارف من فتح الحسابات المصرفية لشرائح جديدة من العملاء، المتمثلين في زوّار المملكة.

ويُعدّ هذا التحديث مُحسِّناً رئيسياً لتجربة الزائرين من الخدمات المصرفية المقدمة لهم أثناء وجودهم داخل السعودية، إذ يمكن للجهات المصرفية التحقق من صحة الهوية واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة.

وجاء تحديث “ساما” لقواعد الحسابات المصرفية ضمن سلسلة من التحديثات الدورية التي يجريها البنك المركزي، التي تستهدف المواءمة التنظيمية: التوافق مع أحدث التطورات في البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات: تبسيط عملية فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها، وتعزيز الشمول المالي: توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم التحول الرقمي: دفع مبادرات الأتمتة والرقمنة في الخدمات البنكية المقدمة للعملاء.

وتلتزم “ساما” بتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المالي لدعم تجربة جميع الأفراد داخل السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار ملايين الزوار للمملكة سنوياً.