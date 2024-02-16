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دليل الرواتب الشامل في السعودية لعام 2024

تعرف إلى توقعات نسبة زيادة الرواتب في السعودية لعام 2024، وحجم المكافآت حسب قطاعات العمل.

فريق التحرير by فريق التحرير
دليل الرواتب الشامل في السعودية لعام 2024
دليل الرواتب الشامل في السعودية لعام 2024

من المتوقع أن ترتفع الرواتب في السعودية، بنسبة 6٪ هذا العام، حسبما ذكرت وكالة التوظيف كوبر فيتش في دليل الرواتب في المملكة العربية السعودية 2024.

وتعكس توقعات ارتفاع الرواتب، الطلب المتزايد على المهنيين المهرة مع استمرار القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، في النمو بوتيرة سريعة. ويستند التحليل إلى اتجاهات التوظيف التي شوهدت في السوق واستجابات مجتمع الأعمال لاستطلاع أجرته شركة Cooper Fitch.

النمو المحرك الرئيسي لزيادة الرواتب

دليل الرواتب الشامل في السعودية لعام 2024

لقد أثرت محفظة المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية وتطوير الصناعات الجديدة مثل السيارات الكهربائية بشكل إيجابي على التوظيف، والرواتب، خلال العام الماضي.

وقال فيليوس دوبيلايتيس، الشريك الإداري لشركة كوبر فيتش، إن الصناعات في جميع أنحاء المملكة تتوسع، إلى جانب المدن الكبرى مثل جدة، والدمام.

وأضاف، أن ما يقرب من نصف الشركات التي شملتها الدراسة قامت برفع الرواتب في العام الماضي. 9% منها قالوا إنهم قاموا بزيادة الرواتب بما يزيد عن 10% للمساعدة في الاحتفاظ بالموظفين وسط المنافسة المتزايدة على الموظفين المهرة.

وأكدت دراسة “كوبر فيتش”، أن 52% من الشركات التي شملتها الدراسة بإضافة موظفين لها في عام 2023، في حين قامت ما يقرب من 30% منها بتقليص عدد الموظفين، وقامت 21% فقط من الشركات بتقليص حجم قوتها العاملة في العام السابق، في حين قامت 57% منها بتوسيعها.

ماذا عن زيادة الرواتب في 2024؟

دليل الرواتب الشامل في السعودية لعام 2024

يخطط ما يقرب من 52% من المشاركين في الاستطلاع لزيادة الرواتب هذا العام، مما يعكس “الحاجة الواسعة النطاق لجذب واستبقاء الموظفين القادرين على تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للبلاد”.

وقال 22% فقط من المشاركين أنهم يخططون لخفض الرواتب هذا العام، فيما سيقوم 57% من المشاركين بزيادة قوتهم العاملة هذا العام، بينما سيقوم 29% بإجراء تخفيضات.

الجميع يحب المكافآت

دليل الرواتب الشامل في السعودية لعام 2024

 أظهر التقرير أن أكثر من 78% من الشركات التي شملتها الدراسة ستدفع مكافآت إذا كان أدائها المالي يسمح بذلك، مع تخطيط معظم المشاركين في الاستطلاع لتقديم مكافأة تعادل الراتب الأساسي لشهر واحد.

وأظهر التقرير أنك قد حصلت على الذهب إذا كنت تعمل في مجالات الاستشارات، أو التمويل، أو إدارة الاستثمار، أو العقارات، أو الاتصالات، مع مكافأة تصل إلى راتب أساسي لمدة 6 أشهر في حسابك، بينما في المقابل تبدو شركات البناء، والعقارات هي الأقل احتمالا لتقديم شركات مكافأة.

وقال متخصص التوظيف: “هذا أمر غير متوقع بالنظر إلى مستويات التطوير غير المسبوقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية حاليًا، حيث تمضي البلاد قدمًا في عدد كبير من المشاريع واسعة النطاق المتعلقة برؤية 2030”.

سوق العمل ضيق بعض الشيء

دليل الرواتب الشامل في السعودية لعام 2024

 أظهر التقرير أن ما يقرب من 26% من أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بالقلق إزاء العثور على المواهب لتلبية متطلبات التوظيف لهذا العام، حيث تمثل الإدارة، والقيادة أبرز فجوات المواهب.

وكانت القواعد التنظيمية في محلها إلى حد كبير، فخلال العام الماضي، نفذت الحكومة تدابير مختلفة لتعزيز قطاع التوظيف لديها، وفقًا للتقرير.

وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، العام الماضي بتوسيع برنامج التحقق من المهارات (SVP)، كما تم الكشف في أغسطس عن لوائح جديدة لتعزيز المعايير بين وكالات التوظيف العاملة في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...