دوري الملوك يشعل موسم الرياض 2025 بنسخته الأولى

تنطلق النسخة الأولى من بطولة دوري الملوك – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري من خلال بطولة كأس الملوك MENA التي تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وتُقام البطولة على مدى خمسة أيام في بوليفارد الرياض سيتي، إذ يشهد الجمهور الظهور الأول للفرق المشاركة، ضمن تجربة رياضية مبتكرة تمزج بين كرة القدم الحديثة والترفيه الرقمي، وتقدم مباريات سريعة الإيقاع وغير تقليدية.

ويأتي إطلاق الدوري في المنطقة بالشراكة بين دوري الملوك وشركة سرج للاستثمار الرياضي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، في إطار استثمارات استراتيجية؛ تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة رئيسة لاستضافة كبرى البطولات العالمية.

ويمثل هذا الإطلاق، محطة جديدة في مسيرة التوسع الدولي لدوري الملوك الذي تأسس في إسبانيا عام 2023، وامتد إلى دول عدة تشمل البرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا اللاتينية.

ويُعد كأس الملوك – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءًا من البرنامج الرياضي لموسم الرياض، الذي يشمل أيضًا بطولات كبرى مثل “Six Kings Slam” للتنس بمشاركة عدد من أساطير اللعبة، و”The Ring IV” للملاكمة التي ستشهد نزالات على ألقاب عالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لدوري الملوك جمال أغاوا أن إطلاق النسخة الإقليمية ضمن موسم الرياض يعكس ما تشهده المملكة من حراك متنوع في مجالات الرياضة والترفيه، ويجسد تجربة جديدة تجمع بين الحماس والمنافسة والتفاعل الجماهيري في أجواء استثنائية، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل نموذجًا حديثًا يجمع كرة القدم والثقافة الرقمية بمشاركة نخبة من صنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة.

وتعتمد البطولة على مباريات سباعية (7 ضد 7) تُلعب وفق قواعد مبتكرة تضمن وتيرة سريعة وأجواء مليئة بالإثارة، بما يجعل كل مباراة تجربة فريدة بحد ذاتها.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة جمهوراً واسعاً من مختلف أنحاء المنطقة، بفضل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رؤساء الفرق عبر المنصات الرقمية، على أن يُعلن خلال الأسابيع المقبلة عن الجدول الكامل للمباريات والملاعب المستضيفة.