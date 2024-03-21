فريق التحرير by فريق التحرير

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685 مليون ريال حوافز سعودية لتعزيز عمليات التنقيب عن المعادن

يتم تنفيذ برنامج حوافز التنقيب عن المعادن في السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف تقليل المخاطر.

فريق التحرير by فريق التحرير
685 مليون ريال حوافز سعودية لتعزيز عمليات التنقيب عن المعادن
685 مليون ريال حوافز سعودية لتعزيز عمليات التنقيب عن المعادن

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن حزمة حوافز جديدة بقيمة 685 مليون ريال لتعزيز عمليات التنقيب عن المعادن في المملكة.

ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ويهدف إلى تقليل المخاطر في المراحل المبكرة لشركات التنقيب.

حوافز سعودية لتعزيز التنقيب عن المعادن

685 مليون ريال حوافز سعودية لتعزيز عمليات التنقيب عن المعادن

ويمكن للشركات التي لديها تراخيص استكشاف سارية المفعول لمدة تقل عن 5 سنوات، الحصول على ما يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي لكل ترخيص، وفقا لمنشور للوزارة على موقع “أكس” (تويتر سابقا).

كما يمكن لكل شركة التأهل لما يصل إلى 15 ترخيصًا وفقًا لشروط وأحكام البرنامج.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، قد أعلنت عن خطط لبرنامج حوافز التنقيب عن المعادن في وقت سابق من هذا العام كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع القطاع واستغلال احتياطيات الذهب والفوسفات وغيرها.

ما هي الشركات المؤهلة للحوافز؟

685 مليون ريال حوافز سعودية لتعزيز عمليات التنقيب عن المعادن

الشركات المؤهلة للحوافز، هي التي تقوم بالتنقيب عن المعادن المهمة بما في ذلك النحاس ونيكل الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة (REE)، وفقًا لمنصة التعدين التابعة للوزارة Taadeen.

ينبغي أيضًا أن تركز الأنشطة على المناطق غير المستكشفة. وستذهب الأفضلية إلى الشركات التي تعمل على بناء المواهب المحلية، والتي لديها سجلات حافلة في استكشاف المجالات الجديدة.

وتبلغ قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة الآن ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار، أو ما يزيد بنسبة 90% عن التوقعات الأخيرة لعام 2016، حسبما ذكر مسؤولون سعوديون في وقت سابق من شهر يناير الماضي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...