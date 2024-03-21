685 مليون ريال حوافز سعودية لتعزيز عمليات التنقيب عن المعادن

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن حزمة حوافز جديدة بقيمة 685 مليون ريال لتعزيز عمليات التنقيب عن المعادن في المملكة.

ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ويهدف إلى تقليل المخاطر في المراحل المبكرة لشركات التنقيب.

حوافز سعودية لتعزيز التنقيب عن المعادن

ويمكن للشركات التي لديها تراخيص استكشاف سارية المفعول لمدة تقل عن 5 سنوات، الحصول على ما يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي لكل ترخيص، وفقا لمنشور للوزارة على موقع “أكس” (تويتر سابقا).

بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تطلق حوافز جديدة لتعزيز الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار pic.twitter.com/UsZ77lmAqe — جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) March 19, 2024

كما يمكن لكل شركة التأهل لما يصل إلى 15 ترخيصًا وفقًا لشروط وأحكام البرنامج.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، قد أعلنت عن خطط لبرنامج حوافز التنقيب عن المعادن في وقت سابق من هذا العام كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع القطاع واستغلال احتياطيات الذهب والفوسفات وغيرها.

ما هي الشركات المؤهلة للحوافز؟

الشركات المؤهلة للحوافز، هي التي تقوم بالتنقيب عن المعادن المهمة بما في ذلك النحاس ونيكل الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة (REE)، وفقًا لمنصة التعدين التابعة للوزارة Taadeen.

ينبغي أيضًا أن تركز الأنشطة على المناطق غير المستكشفة. وستذهب الأفضلية إلى الشركات التي تعمل على بناء المواهب المحلية، والتي لديها سجلات حافلة في استكشاف المجالات الجديدة.

وتبلغ قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة الآن ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار، أو ما يزيد بنسبة 90% عن التوقعات الأخيرة لعام 2016، حسبما ذكر مسؤولون سعوديون في وقت سابق من شهر يناير الماضي.