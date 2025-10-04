حملة ميدانية كبرى تضبط وترحل آلاف المخالفين في السعودية

أسفرت حملة أجرتها السلطات السعودية حديثاً لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط وترحيل آلاف المخالفين الأجانب في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 03/ 04/ 1447هـ الموافق 25/ 09/ 2025م إلى 09/ 04/ 1447هـ الموافق 01/ 10/ 2025م، أسفرت عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 18673 مخالفًا، منهم 10673 مخالفًا لنظام الإقامة، و3822 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و4178 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1479 شخصاً 59 بالمئة منهم يمنيو الجنسية، و40 بالمئة إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1 بالمئة كما تم ضبط 52 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثاً: تم ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 31015 وافداً مخالفاً، منهم 29172 رجلاً، و1843 امرأة.

خامساً: تم إحالة (25478 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2139 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11544 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.