أريبيان بزنس تفتح باب التسجيل لحضور حفل توزيع جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

أعلنت “أريبيان بزنس”، عن فتح باب التسجيل لحضور حفل توزيع جوائز “إنجازات المرأة السعودية 2024”

سيقام الحفل في فندق “فوكو” الرياض مساء الأحد الثالث من آذار/مارس 2024.

يهدف حفل توزيع جوائز إنجازات المرأة السعودية إلى تسليط الضوء على مساهمات النساء المتميزات في مختلف المجالات، وتكريم إبداعهنّ وتفانيهنّ واحتفالاً بإنجازاتهن ومساهماتهن في تنمية المملكة العربية السعودية.

ويعد هذا الحدث السنوي منصةً هامة للاحتفال بإنجازات رائدات الأعمال والقائدات الملهمات في المملكة، وتشجيع الأجيال القادمة على السير على خطاهنّ وتحقيق المزيد من الإنجازات.

سيتم خلال حفل إنجازات المرأة السعودية 2024 توزيع جوائز على 13 فئة، تشمل:

الأعمال التعليم الطاقة ريادة الأعمال المال الحكومية الإلهام القانون الإعلام الطب النجمة الصاعدة العلوم والتكنولوجيا الشركات الناشئة

للتسجيل لحضور الحفل، يرجى الضغط على الرابط

ندعوكم لحضور هذا الحدث الهام للاحتفال بإنجازات النساء السعوديات الملهمات.