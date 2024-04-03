حساب المواطن السعودي.. كل ما تريد معرفته عن أهم برنامج دعم

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين في المملكة، لكن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم، وكان الحل في برنامج حساب المواطن السعودي.

ساهم الدعم بشكله السابق في تشجيع الاستهلاك المفرط في منتجات الطاقة والمياه بشكل يؤدي إلى هدر هذه الموارد. لذلك تم إقرار برنامج حساب المواطن كأحد دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين منها بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها، ويضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها، حيث تمثل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالميا لتشجيع الموازنة والادخار.

متى أنشئ حساب المواطن السعودي؟

أطلق برنامج حساب المواطن السعودي منذ نحو 7 سنوات، وتحديدا في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ما الهدف من إنشاء برنامج حساب المواطن السعودي؟

1 ـ حماية الأسر في المملكة من أي أثر مباشر أوغير المباشر متوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

2 ـ تخفيف أي أعباء إضافية على بعض فئات المجتمع السعودي لمواجهة متطلبات الحياة.

3 ـ يساهم البرنامج في إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.

4 ـ يضمن البرنامج توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة في السعودية.

5 ـ البرنامج يوفر الدعم بشكل نقدي للمستفيدين ويحول مباشرة للمستحقين.

ما هي طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي عن طريق البوابة الإلكترونية؟

ما هي طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي عن طريق البوابة الإلكترونية؟

1- افتح بوابة حساب المواطن

2 ـ الضغط على أيقونة تسجيل جديد

3 ـ إدخال جميع البيانات المطلوبة

(رقم الهوية – تاريخ الميلاد بالهجري – رقم الهاتف – تأكيد رقم الهاتف – كلمة المرور – تأكيد كلمة المرور – إدخال رمز التحقق – الإقرار على التعهد – الضغط على أيقونة تسجيل جديد).

4 ـ إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق، وبعد ذلك الضغط على أيقونة دخول.

5 ـ الضغط على أيقونة البدء في بناء حسابك.

6 ـ إدخال البيانات العامة مثل، العنوان، والتابعين، والحساب البنكي، والمرفقات، ثم المراجعة، ثم الضغط على حفظ ثم التالي.

7 ـ تظهر رسالة تقول إنه تم استلام طلبك بنجاح وطلبك قيد المراجعة.

كيف يمكن الاستفادة من البرنامج للفرد المستقل؟

يمكن للأفراد المستقلين الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن من خلال حالتين.

الحالة الأولى

1 ـ من خلال التسجيل كفرد مستقل وتقديم أحد مستندات إثبات استقلالية المسكن وهي “عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار أو صك الملكية مع شهادة الإشغال أو صك الملكية مع فاتورة الكهرباء أو سكن أئمة ومؤذنين أو إسكان تنموي أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص.

2 ـ من ملف المستفيد الضغط على أيقونة المرفقات.

3 ـ اختيار نوع المرفق ثم تعبئة جميع البيانات ثم الضغط على أيقونة استعراض الملف لاختيار الملف الذي تريد إرفاقه ثم الضغط على إضافة مرفق.

4 ـ الضغط على أيقونة اعتماد المرفقات، ثم الضغط على حفظ ثم التالي.

الحالة الثانية

1 ـ من خلال التسجيل كتابع مضاف للمستفيد رئيسي.

2 ـ في ملف المستفيد الرئيسي يجب الضغط على أيقونة التابعين.

3 ـ الضغط على أيقونة إضافة تابعين.

4 ـ إضافة بيانات التابع ثم الضغط على حفظ ثم التالي.

ما هي طريقة إرفاق المستندات في حساب المواطن السعودي؟

1- من إدارة المرفقات الضغط على أيقونة المرفقات.

2- اختيار نوع المرفق ثم تعبئة جميع البيانات ثم الضغط على أيقونة استعراض الملف لاختيار الملف الذي تريد إرفاقه ثم الضغط على إضافة مرفق.

3- الضغط على أيقونة اعتماد المرفقات.

4- الضغط على حفظ ثم التالي.

ماهي طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة الدعم المالي المستحق؟

1- الضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية.

2- الإجابة على جميع الأسئلة الظاهرة أمامك.

3- تعبئة جميع الحقول المطلوبة، والضغط على أيقونة احسب.

4- يظهر لك مبلغ الاستحقاق التقديري.

من هم المستفيدين من برنامج حساب المواطن؟

1 ـ السعودي الغير متزوج.

2 ـ الأسرة السعودية.

3 ـ حاملي بطاقة التنقل بالسعودية

4 ـ عائلة السعودية المتزوجة من أجنبي

5 ـ زوجة المواطن السعودي.

ما هي الفئات المستحقة للبرنامج؟

1 ـ الفئة الأولى: وهم من لا تتعدى رواتبهم 8699 ريالا سعوديا.

2 ـ الفئة الثانية: وهم من تتراوح رواتبهم بين 8700 ريال و11999 ريالا.

3 ـ الفئة الثالثة: وهم من تتراوح رواتبهم بين 12000 ريال و15299 ريالا.

4 ـ الفئة الرابعة: وهم من تتراوح رواتبهم بين 15300 إلى 20159 ريالا.

من هم الأشخاص الذين لهم حق الحصول على الدعم؟

1 ـ الأسرة التي يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريالا سعوديا.

2 ـ تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بنحو 1200 ريال شهريا (الدخل من 0 – 11999 ريالا).

3 ـ تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بنحو 1000 ريال شهريا (الدخل من 12000 – 15299 ريالا).

4 ـ تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بنحو 600 ريال شهريا (الدخل بين 15300– 20159 ريالا).

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