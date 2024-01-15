فيديو.. حريق في محطة وقود بالسعودية يتسبب بوفاة شخص وإصابة آخرين

اندلع حريق في محطة وقود في إمارة تبوك بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين.

وقال الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، أن الدفاع المدني السعودي تمكن من إخماد حريق نشب في محطة وقود بالمملكة العربية السعودية في إمارة تبوك.

وأشار الدفاع المدني السعودي، إلى أن الحريق تسبب في وفاة شخص، وإصابة آخرين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مشاهد ترصد الحريق في المحطة، وأظهرت الفيديوهات المتداولة ألسنة اللهب وسحب الدخان تغطي موقع الحريق.